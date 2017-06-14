Смертельный ботулизм: украинцы умирают, а противоядия нет

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Ботулизм шагает по стране

За последние недели в Украине уже четвертая смерть от ботулизма. По данным Центра общественного здоровья МОЗ, по состоянию на 13 июля в Украине от пищевых отравлений, вызванных возбудителем ботулизма, пострадали уже 70 человек.

Лишь в мае-июне этого года были зафиксированы заболевания ботулизмом в Киеве, Сумах, Киевской, Полтавской, Винницкой, Херсонской, Сумской, Запорожской, Львовской, Ровенской областях.

Причиной заболевания стала некачественная вяленая рыба. Двое пострадавших — в Киеве и Сумах — умерли, их родственники не смогли или слишком поздно достали дефицитную сыворотку от ботулизма.

На Полтавщине от опасной инфекции умер 57-летний житель Горишних Плавней. Медикам он рассказал, что накануне ел вяленую рыбу, которую купил в магазине в соседнем поселке.

Последняя смерть — в Одессе. В городской больнице скончался от ботулизма 52-летний мужчина, передает ТСН. Он купил в одном из городских супермаркетов вяленую рыбу, а спустя три дня обратился за помощью к врачам. Но медикам не удалось его спасти — через пять дней он умер. Хотя врачи уверяют, что сыворотку от ботулизма мужчина получил, так как в Одесской области с прошлых лет сохранились запасы.

Как подчеркивают медики, только сыворотка нейтрализует поступивший в кровь токсин. Летальность без сыворотки при тяжелых формах — два из трех, с сывороткой — один из десяти.

Замкнутый круг

Ботулизмом болели и ранее, но в этом году ситуация критическая, поскольку в Украине с 2014 года нет спасительной сыворотки.

Противоботулинические сыворотки не зарегистрированы сейчас в Украине. Есть разрешение Минздрава на ввоз незарегистрированных препаратов, но нет разрешения на их медиспользование, отмечает главный внештатный инфекционист МОЗ Украины Ольга Голубовская.

Тем временем, начальник главного управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан отмечает, что больные стали заложниками ситуации, поскольку ранее сыворотка импортировалась из РФ.

В частности, до 2014 года в Украине была зарегистрирована сыворотка от ботулизма компании "Микроген" (РФ), производство которой находится в Уфе (Республика Башкортостан, РФ).

"Ботулизм сегодня, к сожалению, из-за отсутствия сыворотки — это смертельная неизлечимая болезнь. Она лечится только симптоматично. И состояние больных сегодня очень тяжелое. Дефицит этой сыворотки в Украине связан с тем, что она производилась в РФ. И больные являются заложниками ситуации", — говорит Рубан.

Спасительный препарат, конечно, можно купить и нелегально. Цена в интернете — от 1900 до 5000 гривен в зависимости от производителя. Однако врачи имеют право отказаться от использования сыворотки, так как она не зарегистрирована. Ведь если пациент умрет, виноват будет врач, применивший препарат без сертифицированных документов.

"..даже если вы найдете лекарство в интернете, купите на сайте объявлений или вам привезут ампулы из России или той же Польши, то врачи официально не имеют права брать на себя ответственность и вводить сыворотку, потому что она не зарегистрирована в Украине. Вот такой замкнутый круг у нас сегодня", - рассказал Комсомольской правде в Украине кандидат медицинских наук Валентин Шостак.

Что говорят в Минздраве?

В Минздраве признают, что проблема с нехваткой сыворотки от ботулизма длится уже не первый год. Сыворотки нет, поскольку еще в 2014 году закончилось действие сертификата о госрегистрации сыворотки типов А, В, E и до сих пор не поступали документы для перерегистрации. Согласно же действующему законодательству, ни министерство, ни структурные подразделения по вопросам охраны здоровья не могут закупать эти лекарственные средства, пока они не будут зарегистрированы.

При этом в министерстве уверяют, что уже неоднократно обращались к производителям с просьбой инициировать госрегистрацию их препаратов в Украине.

"До сих пор от заявителя — юридического или физического лица, которое отвечает за эффективность, качество и безопасность лекарственного средства не поступали документы для процедуры регистрации/перерегистрации этого лекарственного средства", — сообщает Минздрав.

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В Минздраве подчеркивают, что сейчас единственный выход — закупки через международные организации, поскольку такой механизм позволит закупить незарегистрированные препараты. Однако такие закупки станут возможными только после внесения изменений в закон о госбюджете-2017.

Министерство здравоохранения также обратилось к посольствам и ряду международных организаций с просьбой поставить в Украину сыворотку от ботулизма в качестве гуманитарной помощи. Однако пока не получило ответ.

По материалам из открытых источников интернет