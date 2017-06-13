Смертельный ботулизм: причины, симптомы и как защититься

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Ботулизм шагает по стране

Самая массовая за последние годы вспышка ботулизма шагает по стране. Причиной заболевания стала некачественная вяленая рыба. Двое пострадавших – в Киеве и Сумах – умерли, их родственники не смогли или слишком поздно достали дефицитную сыворотку от ботулизма.

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Последняя смерть – на Полтавщине. От опасной инфекции умер 57-летний житель Горишних Плавней. В больницу мужчина попал неделю назад. Медикам рассказал, что накануне ел вяленую рыбу, которую купил в магазине в соседнем поселке.

Тем временем, в Минздраве признали, что в Украине нет вакцины от ботулизма, но ее обущают закупить. Однако закупки станут возможными после внесения изменений в закон о госбюджете 2017 года.

Что такое ботулизм

Ботулизм – острое токсико-инфекционное заболевание, поражающее нервную систему.

Название от лат. ("Botulos" – колбаса). Заболевание известно с XVIII века, когда были зарегистрированы случаи отравления рыбой и кровяной колбасой.

Возбудитель ботулизма обитает в кишечнике животных, птиц, рыб, а из кишечника попадает обратно в почву и воду. Поэтому все, что загрязнено землей и содержимым кишечника, потенциально опасно на предмет заражения ботулизмом.

Бактерии ботулизма – анаэробы – существуют исключительно в местах с отсутствием воздуха. Поэтому плохо промытое и очищенное, да еще и герметически закатанное под крышку, опасно вдесятеро.

Практически все пищевые продукты, загрязненные почвой или содержимым кишечника животных, птиц, рыб, могут содержать споры возбудителей ботулизма. Однако заболевание может возникнуть только при употреблении продуктов, хранившихся в анаэробных условиях.

Ботулотоксин – самый мощный биологический яд на Земле. В 400 000 раз сильнее яда гремучей змеи. Но легко разрушается нагреванием и кипячением (белок токсина начинает денатурировать при 40-50 градусах)!

Зараженный продукт по запаху, цвету и вкусу ничем не отличается от нормального. Только на слух и тактильно, и то не всегда.

Инкубационный период ботулизма в большинстве случаев бывает коротким и составляет 4-6 часов. Однако в редких случаях может достигать 7-10 дней.

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Как определить

Ботулизм – кишечная инфекция, попадает в основном через рот, но на этом схожесть с остальными пищевыми отравлениями заканчивается.

В отличие от других кишечных инфекций, при ботулизме не повышается температура, рвота бывает редко, а боли в животе отсутствуют или незначительные.

Все это создает впечатление нетяжелого недомогания, поэтому часто к врачу не обращаются.

Но настораживающие жалобы: выраженная общая слабость, головокружение, шаткость походки, снижение давления.

Основной симптом – сетка, туман перед глазами, двоение, резкое и быстрое нарушение зрения, осиплость голоса, сухость во рту, поперхивание, невнятная речь. Иногда у пожилых людей эти признаки путают с инсультами.

И наконец, самое страшное – нарушение дыхания, невозможность вдохнуть полной грудью, ощущение нехватки воздуха. Это начинающийся паралич дыхательных мышц, поэтому нужно срочно вызывать скорую.

Что делать при первых симптомах

Первое, что врачи рекомендуют делать при указанных жалобах – промыть быстрее желудок, чтобы токсин не всосался в кровь. В частности, быстро, крупными глотками, выпить до 3-х литров теплой воды. Промывать желудок и кишечник нужно многократно, до чистой воды. От этого зависит, сколько токсина всосется в кровь и поразит нервы.

Также советуют выпить любой сорбент – уголь черный или белый, сразу как минимум таблеток 10-20. Как вариант, энтеросгель, полифепан, смекта, полисорб, атоксил – лучше в порошковой или гелеобразной форме.

Чем короче инкубационный период (время от употребления в пищу зараженного продукта до первых проявлений болезни), тем тяжелее заболевание и хуже прогноз.

Все, что всосалось в кровь можно связать и обезвредить только с помощью сыворотки.

Кроме сыворотки, ничто не связывает поступивший в кровь токсин. Летальность без сыворотки при тяжелых формах – два из трех, с сывороткой – один из десяти.

По материалам из открытых источников интернет