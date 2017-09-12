Голубовская: наступает сезон гриппа – самой смертоносной болезни. Вы готовы?

РИА Новости Украина

Грипп – не только одно из самых распространённых инфекционных заболеваний, но и наиболее смертоносное – ежегодно от него погибает до полумиллиона человек (в период пандемий – значительно больше), а тяжелые формы болезни возникают приблизительно у 5 миллионов человек; общее количество заболевших достигает 500 миллионов человек в год. Об этом на своей странице в Facebook пишет профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская.

В наших климатических условиях грипп возникает, как правило, в холодное время года; в тропиках вирусы гриппа циркулируют круглый год, добавляет она.

Какие существуют вирусы гриппа?

Существуют три типа вирусов гриппа – А, В и С. Вирусы гриппа типа А подразделяются на подтипы и, в зависимости от сочетания поверхностных белков – гемагглютинина (H) и нейраминидазы (N), имеют соответствующие обозначения, например, грипп А H3N2. Среди людей циркулируют подтипы гриппа A(H1N1) и A(H3N2). Циркулирующий вирус гриппа A (H1N1) обозначается также как A(H1N1)pdm09, поскольку он вызвал известную нам пандемию 2009 года. В названии вирусов также отображают место их выделения в том или ином году, например, Сингапур, Мичиган и т.д. Вирусы гриппа А чрезвычайно изменчивы.

Вирусы гриппа типа В не имеют подтипов, обладают гораздо меньшей изменчивостью, чем грипп А, могут вызывать значительный подъем заболеваемости, но пандемий не вызывают никогда; вирус гриппа типа С имеет стабильный геном, следовательно, не обладает изменчивостью и способен вызвать лишь единичные случаи нетяжёлого заболевания.

Кто болеет гриппом и как возникают пандемии?

К гриппу чувствительны люди, птицы и некоторые млекопитающие. При тесном контакте человека и животных, как на фото, происходит одновременное заражении клетки разными штаммами вирусов; при этом участки их геномов "смешиваются" и новые вирусные частицы содержат наборы генов, полученные от разных вирусов (животных, птиц, человека). Идеальной ареной для такого "смешивания" являются свиньи, поскольку клетки их дыхательной системы способны заражаться и вирусами гриппа человека, и птиц. Так появляются новые опасные штаммы гриппа, содержащие фрагменты разных вирусов, а с ними – смертоносные пандемии.

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Какие разновидности вирусов гриппа самые опасные для человека?

Среди всех штаммов гриппа А самые опасные – H1N1. Разновидности именно этих штаммов вызвали пандемии 1918 и 2009 гг; смертность при заражении ими достигает 10% из числа зарегистрированных случаев.

Ещё более опасны для человека вирусы гриппа птиц. Впервые птичий грипп стал смертельным для трёхлетнего гонконгского ребёнка, погибшего от тяжелого респираторного заболевания в 1997 г. На сегодняшний день несколько разновидностей вирусов птичьего гриппа способны вызвать заболевание у людей. Наиболее часто это происходит в Юго-Восточной Азии, Африке; в Украине случаев инфицирования птичьим гриппом не было зарегистрировано. Смертность при заражении птичьим гриппом в некоторых странах достигает 100%; нас спасает пока отсутствие передачи этих вирусов от человека человеку.

В клинике принципиальным отличием указанных штаммов вируса гриппа является то, что они способны в короткое время вызывать тяжелейшую первичную пневмонию с быстрым развитием дыхательной недостаточности, которая и является основной причиной смерти таких больных. В последний раз эпидемию с доминированием H1N1 мы наблюдали в сезоне 2015-2016 гг., тогда я написала несколько эмоциональный пост в ответ на обвинения в "нагнетании ситуации" при "обычной истории с гриппом".

Кто подвергается наибольшему риску тяжёлого течения гриппа?

Чаще всего это дети до 5 лет, люди старше 65 лет с сопутствующими болезнями сердца и сосудов. Для гриппа H1N1 указанными группами риска также являются лица с избыточной массой тела, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, беременные, длительно принимающие ацетилсалициловую кислоту (аспирин).

Какие существуют методы профилактики гриппа?

Самой действенной профилактикой является вакцинация от гриппа, которую идеально проводить до начала сезонного подъема, т.е. уже сейчас. Вакцинация может не защитить от заболевания, но предотвращает его тяжёлое течение.

ВОЗ рекомендует вакцинацию для следующих групп населения:

* беременные жещины на любой стадии беременности;

* дети от 6 месяцев до 5 лет;

* пожилые люди 65 лет и старше;

* люди с хроническими болезнями;

* работники здравоохранения.

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Т.к. иммунитет формируется непосредственно к той разновидности вируса, которая вызвала заболевание, а сам вирус чрезвычайно изменчив, ВОЗ ежегодно меняет состав вакцинных штаммов. В зависимости от количества содержащихся вирусных частиц имеются трёх- и четырёхвалентные вакцины. В этом году, согласно прогнозам, будут актуальны следующие штаммы вируса гриппа, соотвественно, и вакцины содержат указанные штаммы:

A/Мичиган/45/2015 (H1N1)pdm09,

A/Гонконг/4801/2014 (H3N2),

B/Брисбен/60/2008

В четырёхвалентной вакцине дополнительно содержится вакцинный штамм гриппа В – B/Пхукет/3073/2013.

Так как вирус гриппа может также передаваться через руки, инфицированные вирусом, для предотвращения передачи люди должны прикрывать рот и нос при кашле носовым платком и регулярно мыть руки, делать уборку в помещении. Это все, никакие средства для "повышения иммунитета" вас не спасут ни от заражения, ни от тяжёлого течения. Также нет никакого смысла ходить в маске по улице и в транспорте при подъёме заболевания.

Что нас ждёт в этом сезоне?

Согласно прогнозу Центра гриппа МЗ Украины, который основывается на данных о недостаточно напряженном иммунитете к разным штаммам вируса гриппа, низком уровне вакцинации, ухудшении социально-экономической ситуации в стране нас ожидает увеличение количества больных. Кроме того, возможно, нас ожидают и тяжёлые случаи заболевания, учитывая особенность штамма H1N1 (в прошлом году циркулировал H1N1/Калифорния).

Какое лечение наиболее эффективно при гриппе?

Наиболее эффективны для лечения гриппа так называемые ингибиторы вирусной нейраминидазы, в нашей стране это озельтамивир и занамивир. Основной особенностью их применения является то, что они наиболее эффективны в первые 48 часов от начала заболевания, а лучше – в первые сутки. В этом и заключается основная проблема – кто у нас обращается в первые сутки за врачебной помощью? К сожалению, если и обращаются, по разным причинам не всегда вовремя устанавливается правильный диагноз. Именно поэтому указанные группы риска должны серьёзно подумать о вакцинации или иметь дома препараты для специфического лечения.

Остальные противогриппозные препараты из-за проблем резистентности в настоящее время не применяют. Также неэффективны различные иммуномодуляторы, особенно при тяжёлом гриппе. Антибиотики тоже не действуют на вирус, их назначают в особых ситуациях и это должно быть врачебное назначение.

В заключение хочу сказать, что грипп обязательно будет, какой — посмотрим. Несмотря на то, что этот вирус является самым изучаемым в мире, после ВИЧ, несмотря на целую сеть мониторинга, массу экспертов никто не смог предсказать развитие пандемии в 2009 году, особую ситуацию сезона 2015-2016 гг. и т.д. По этому поводу известный исследователь этого заболевания Эмиль Кильборн сказал: "Грипп – хорошо изученная и наименее понятая из всех болезней”.

Будьте здоровы!" – написала Голубовская.