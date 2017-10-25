В харьковском СИЗО, где сидит Зайцева, устроят "день открытых дверей"

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. "День открытых дверей" для представителей СМИ пройдет в четверг в Харьковском учреждении исполнения наказаний номер 27, где содержится водитель Lexus Елена Зайцева, арестованная по делу о резонансном ДТП.

"Завтра, 26 октября, в 10.00, состоится "День открытых дверей" для представителей СМИ в Харьковском учреждении исполнения наказаний (27)", — написала представитель регионального отделения Министерства юстиции Ольга Кузнецова в Facebook.

Ольга Кузнецова/Facebook, 25 октября 2017

Накануне Кузнецова сообщила, что заключенная Зайцева содержится в государственном учреждении "Харьковское учреждение исполнения наказаний (№27)" с 20 октября 2017 года на основании постановления Киевского районного суда Харьков. По ее словам, девушка находится в камере, где содержатся женщины, которые ранее не осуждались, и приговор в отношении которых не вступил в законную силу. В настоящее время в камере содержится 10 женщин. Камера оборудована центральным отоплением, водоснабжением, водоотведением, необходимой мебелью и телевизором, добавила она.

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На вопрос о фотографиях из СИЗО, на которых запечатлена камера в розовых тонах, Кузнецова отметила, что данные кадры были сделаны в 2013 году.

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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В пятницу суд лишил водителя внедорожника 20-летнюю Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.

Ранее адвокат второго участника ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица призвал дождаться результатов следственных экспертиз. По его словам, перед маневром водитель Touareg убедился, что впереди автомобилей нет, и "он физически не успел среагировать на авто, которое вылетело на такой скорости на перекресток".