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    Фотоленты

    Появились фото "гламурного" СИЗО, в котором Зайцева проведет два месяца

    Тема:

    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (72)

    (обновлено: )97
    СИЗО, в котором будет находится Елена Зайцева
    СИЗО, в котором будет находится Елена Зайцева
    СИЗО, в котором будет находится Елена Зайцева
    СИЗО, в котором будет находится Елена Зайцева
    СИЗО, в котором будет находится Елена Зайцева
    СИЗО, в котором будет находится Елена Зайцева
    СИЗО, в котором будет находится Елена Зайцева
    СИЗО, в котором будет находится Елена Зайцева
    СИЗО, в котором будет находится Елена Зайцева
    dozor.kharkov.ua
    СИЗО, в котором будет находится Елена Зайцева
    СИЗО, в котором будет находится Елена Зайцева
    dozor.kharkov.ua
    СИЗО, в котором будет находится Елена Зайцева
    СИЗО, в котором будет находится Елена Зайцева
    dozor.kharkov.ua
    СИЗО, в котором будет находится Елена Зайцева
    СИЗО, в котором будет находится Елена Зайцева
    dozor.kharkov.ua
    СИЗО, в котором будет находится Елена Зайцева
    СИЗО, в котором будет находится Елена Зайцева
    dozor.kharkov.ua
    СИЗО, в котором будет находится Елена Зайцева
    СИЗО, в котором будет находится Елена Зайцева
    dozor.kharkov.ua
    СИЗО, в котором будет находится Елена Зайцева
    СИЗО, в котором будет находится Елена Зайцева
    dozor.kharkov.ua

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    СИЗО, в котором будет находится Елена Зайцева

    В интернете появились фотографии харьковского СИЗО, в котором Елене Зайцевой предстоит провести два месяца.

    Смотрите также: Видео следственного эксперимента на месте смертельного ДТП в Харькове

    Здания изолятора были построены еще в 1848 году, однако недавно там сделали косметический ремонт, сообщает Вгороде.

    Читайте также: Мажоры на дорогах. Резонансные ДТП были, есть и будут

    В среду, 18 октября, внедорожник Lexus, за рулем которого была 20-летняя Елена Зайцева, въехал в группу людей в Харькове. В результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

    В пятницу суд лишил Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.

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