Появились фото "гламурного" СИЗО, в котором Зайцева проведет два месяца

В интернете появились фотографии харьковского СИЗО, в котором Елене Зайцевой предстоит провести два месяца.

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Здания изолятора были построены еще в 1848 году, однако недавно там сделали косметический ремонт, сообщает Вгороде.

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В среду, 18 октября, внедорожник Lexus, за рулем которого была 20-летняя Елена Зайцева, въехал в группу людей в Харькове. В результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

В пятницу суд лишил Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.