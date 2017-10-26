ДТП на окраине Донецка: около пункта пропуска погибли два человека

Value Stock Images/EAST NEWS

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Два человека погибли и пять пострадали в ДТП около пункта пропуска на окраине Донецка, сообщили в четверг в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Водители легковых автомобилей Opel Astra и Citroen не справились с управлением и допустили лобовое столкновение. В результате происшествия погибли два человека, пострадали пять человек", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на окраине Донецка в 1,3 километра от пункта пропуска. До приезда скорой помощи спасатели республиканского центра МЧС ДНР, расположенного на КПП, оказали пострадавшим первую медпомощь.

Как сообщалось ранее, в Святошинском районе Киева водитель маршрутки, после неоднократных нарушений правил дорожного движения, спровоцировал ДТП и отказывался выпускать пассажиров на улицу.