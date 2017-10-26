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    Происшествия

    ДТП на окраине Донецка: около пункта пропуска погибли два человека

    (обновлено: )143
    Водители легковых автомобилей Opel Astra и Citroen не справились с управлением и допустили лобовое столкновение. В результате происшествия погибли два человека, пострадали пять человек.
    Аварийный знак на месте ДТП. Архивное фото
    Value Stock Images/EAST NEWS

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Два человека погибли и пять пострадали в ДТП около пункта пропуска на окраине Донецка, сообщили в четверг в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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    "Водители легковых автомобилей Opel Astra и Citroen не справились с управлением и допустили лобовое столкновение. В результате происшествия погибли два человека, пострадали пять человек", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

    В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на окраине Донецка в 1,3 километра от пункта пропуска. До приезда скорой помощи спасатели республиканского центра МЧС ДНР, расположенного на КПП, оказали пострадавшим первую медпомощь.

    Как сообщалось ранее, в Святошинском районе Киева водитель маршрутки, после неоднократных нарушений правил дорожного движения, спровоцировал ДТП и отказывался выпускать пассажиров на улицу.

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