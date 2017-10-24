В Киеве водитель маршрутки спровоцировал ДТП и "закрыл" пассажиров в салоне

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. В Святошинском районе Киева водитель маршрутки, после неоднократных нарушений правил дорожного движения, спровоцировал ДТП и отказывался выпускать пассажиров на улицу.

"В течение всего времени поездки водитель вел себя неадекватно, неоднократно нарушая правила. Впоследствии, на улице Палладина, мужчина не захотел стоять в пробке и начал ее объезжать, однако во время опасного маневра "подрезал" фургон, сбив обзорное зеркало. После водитель автобуса пытался договориться с водителем фургона о компенсации убытков. Результаты этих переговоров пассажирам пришлось ждать в середине душного салона", — рассказывает Информатор.

informator.news На месте ДТП в Киеве

Горе-водитель согласился выпустить пассажиров только после угроз вызвать полицию. Водитель пострадавшего авто, несмотря на переговоры, настоял на том, чтобы ДТП оформили патрульные.

Напомним, в прошлую среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 5 человек, еще 6 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.