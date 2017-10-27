"Огненное ДТП" в Киеве: авто загорелось после столкновения

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Утром в Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП с пострадавшими. В районе дамбы столкнулись два автомобиля, один из них загорелся. На место едут спасатели и "скорая".

dtp.kiev.ua ДТП в Киеве. Загорелся автомобиль

"ДТП с возгоранием в Киеве на Столичном шоссе у перехода: Фиесту потушили огнетушителями", — стало позже известно, о чем сообщили на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.