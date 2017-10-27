Шестую жертву смертельного ДТП в Харькове похоронили в свадебном платье

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. В Харькове похоронили Диану Берченко, которая стала шестой жертвой смертельного ДТП.

24-летняя Диана Берченко умерла накануне утром после недельной комы. Девушку похоронили в белом свадебном платье.

Как рассказали друзья погибшей, Диана была невестой и вскоре планировала выйти замуж, сообщает ru.tsn.ua.

В аварии так же пострадала сестра Дианы Оксана и ее муж, который погиб на месте.

Оксана Диана Берченко, facebook Диана и Оксана Берченко

Фото из открытых источников Жертвы ДТП в Харькове. Выжила только Оксана Берченко, на фото в центре

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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В пятницу суд лишил водителя внедорожника 20-летнюю Елену Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.

Ранее адвокат второго участника ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица призвал дождаться результатов следственных экспертиз. По его словам, перед маневром водитель Touareg убедился, что впереди автомобилей нет, и "он физически не успел среагировать на авто, которое вылетело на такой скорости на перекресток".