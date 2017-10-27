Смертельное ДТП в Польше: погибли два украинца, еще пятеро в больнице

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. В Польше произошла трагическая авария, в результате которой погибли двое украинцев, еще пятеро человек попали в реанимацию. Об этом говорится в сообщении группы dtp.kiev.ua в Facebook.

dtp.kiev.ua в Facebook ДТП в Польше

Отмечается, что авария произошла вблизи города Гливице.

"Трагическое ДТП в Польше: двое украинцев погибли. Пятеро в реанимации. На 11-й национальной дороге вблизи Гливице Фольксваген на закруглении дороги на высокой скорости врезался в лесовоз", – говорится в сообщении.

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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В пятницу суд лишил водителя внедорожника 20-летнюю Елену Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.

Ранее адвокат второго участника ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица призвал дождаться результатов следственных экспертиз. По его словам, перед маневром водитель Touareg убедился, что впереди автомобилей нет, и "он физически не успел среагировать на авто, которое вылетело на такой скорости на перекресток".