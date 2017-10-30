Обнародована "формула" смертельного ДТП в Харькове

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Математик Дмитрий Багрий рассчитал приблизительную скорость Lexus в момент столкновения, используя одну из записей с камер наблюдения.

Он взял за отрезок расстояние с начала разделительной полосы на площади Конституции до точки, где и произошло столкновение Lexus и Volkswagen, сообщает местное издание 0512.

"За начальную точку отсчета принимаем момент, когда Lexus поравнялся с разметкой разделительного островка. На камере (…) отображается время 20:43:37. Смена с 36-й секунды на 37-ю происходит за 7 кадров до этого. Учитывая, что видео записано в формате 25 кадров в секунду, один кадр соответствует 0,04 с, а 7 кадров, соответственно, 7*0,04 = 0,28 с", — говорится в сообщении.

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Время начальной точки: 20:43:37,28. В момент столкновения на камере отображается 20:43:45. Смена 44-й секунды на 45-ю происходит на 16 кадров ранее. То есть время столкновения: 20:43:45,64, следует из расчетов.

"Lexus преодолел рассматриваемый участок за 45,64 — 37,28 = 8,36 секунд. Измерив на карте пройденное расстояние — 240 метров, получим среднюю скорость: 240/8,36 = 28,7 м/с, что соответствует 103 км/ч. Учитывая, что перед столкновением Lexus несколько замедлился (судя по срабатыванию стоп-сигналов), максимальная скорость на данном участке была гораздо выше средней", — сообщает издание.

0512.com.ua Формула смертельного ДТП на Сумской в Харькове

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пятеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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Суд лишил водителя внедорожника 20-летнюю Елену Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.

Ранее адвокат второго участника ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица призвал дождаться результатов следственных экспертиз. По его словам, перед маневром водитель Touareg убедился, что впереди автомобилей нет, и "он физически не успел среагировать на авто, которое вылетело на такой скорости на перекресток".