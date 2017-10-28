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    В Харьковской области мужчина устроил стрельбу, ранены трое

    (обновлено: )22001
    По данным полиции, им поступило сообщение из Первомайской больницы о том, что к медикам обратились три молодых человека с ранениями. Один парень получил ранение грудной клетки и бедра, второй - ранение бедра, третий был ранен в голень.
    В Харьковской области мужчина устроил стрельбу
    пресс-служба полиции в Харьковской области

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Неизвестный устроил стрельбу ночью в Первомайске Харьковской области, в результате которой были ранены три человека, сообщает пресс-служба региональной полиции в субботу.

    По данным полиции, им поступило сообщение из Первомайской больницы о том, что к медикам обратились три молодых человека с ранениями.

    пресс-служба полиции в Харьковской области
    В Харьковской области мужчина устроил стрельбу

    "Сотрудниками полиции было установлено, что около 02.00 потерпевшие находились в городе Первомайский возле торговых киосков, где по неустановленным причинам неизвестный совершил в их направлении выстрелы из оружия", — сообщает полиция.

    Парень устроил хаотичную стрельбу в центре Харькова. Видео
    Город Х/Youtube
    Парень устроил хаотичную стрельбу в центре Харькова

    По данным правоохранителей, один парень получил ранение грудной клетки и бедра, второй — ранение бедра, третий был ранен в голень.

    Открыто уголовное дело по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины, полиция ищет стрелявшего.

    Напомним, ранее в соцсетях была обнародована видеозапись, на которой видно молодого человека, который из пистолета стреляет с балкона многоэтажки в сторону прохожих.

    В отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, и обращений в полицию и больницы не было.

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