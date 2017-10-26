Полиция прокомментировала стрельбу из окна в Харькове

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. В Харькове полиция открыла уголовное производство по факту стрельбы, которую в центре города устроил студент, сообщается на странице полиции в Facebook.

Сообщается, что правоохранители установили личности стрелков на улице Пушкинской.

"Информация о том, что с многоэтажки по ул. Пушкинской неизвестные лица осуществляют выстрелы по прохожим и домам поступила в Киевский отдел полиции в 12-20. В то же время по результатам мониторинга сети Интернет были обнаружены видеоматериалы, на которых молодые люди стреляют из пистолета. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции провели поквартирный обход дома и установили квартиру, откуда раздавались выстрелы", — говорится в сообщении.

По словам начальника Киевского отдела полиции Александра Коцар, в квартире находились четверо юношей, все они граждане Украины. Их доставили в отдел полиции для дальнейшего установления всех обстоятельств происшествия.

"Следователи изъяли вещественные доказательства. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет", — сказано в сообщении.

Напомним, 26 октября в соцсетях была обнародована видеозапись, на которой видно молодого человека, который из пистолета стреляет с балкона многоэтажки в сторону прохожих.

Через несколько часов автор удалил запись, однако ее скопировали другие пользователи. Кроме того, судя по фотографиям, которые разместил автор видео в своем аккаунте, можно предположить, что злоумышленник является, скорее всего, студентом Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина.

В отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, и обращений в полицию и больницы не было.