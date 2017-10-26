Футзал по-харьковски. Тренер грубо нокаутировал арбитра

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Судья поединка Василий Черничко показал вторую желтую карточку и удалил одного из игроков Viva Cup.

После этого Перадзе подошел к судье и грубо ударил его по лице, отправив его в нокаут.

Матч был остановлен, а команде Перадзе присудили техническое поражение.

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Аналогичный случай произошел в 2015 году. В матче чемпионата России по мини-футболу между командами "Курган" и "Вираж" игрок последней ударил судью. Перед этим рефери остановил игру за нарушение правил. Футболист Сархан Михайлов, возмутившись решением судьи, сначала бросил в него мяч, а когда его удалили, ударом кулака в лицо сбил рефери с ног.