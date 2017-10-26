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    Футзал по-харьковски. Тренер грубо нокаутировал арбитра

    (обновлено: )16720
    Тренер и руководитель команды по футзалу Viva Cup Роман Перадзе отправил в нокаут главного арбитра матча. Инцидент произошел во время встречи украинских любительских клубов по футзалу Viva Cup и PVM в Харькове.
    Футзал по-харьковски. Тренер нокаутировал арбитра
    Кадр видео на канале Kubok Virta в Youtube

    Видео доступно по ссылке. Внимание! Кадры содержат нецензурную лексику

    Судья поединка Василий Черничко показал вторую желтую карточку и удалил одного из игроков Viva Cup.

    После этого Перадзе подошел к судье и грубо ударил его по лице, отправив его в нокаут.

    Матч был остановлен, а команде Перадзе присудили техническое поражение.

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    Аналогичный случай произошел в 2015 году. В матче чемпионата России по мини-футболу между командами "Курган" и "Вираж" игрок последней ударил судью. Перед этим рефери остановил игру за нарушение правил. Футболист Сархан Михайлов, возмутившись решением судьи, сначала бросил в него мяч, а когда его удалили, ударом кулака в лицо сбил рефери с ног.

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