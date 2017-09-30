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    Спорт

    Сборная Украины узнала своих соперников по группе на ЧЕ по футзалу

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    Сборная Украины сыграет в группе С, где ее соперниками станут команды Португалии и Румынии. Чемпионат Европы по футзалу будет проходить с 30 января по 10 февраля в Словении.
    Сборная Украины по футзалу. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. По результатам состоявшейся накануне жеребьевки группового этапа чемпионата Европы-2018 по футзалу сборная Украины попала в группу С, где сыграет против Румынии и Португалии.

    Новый логотип Лиги Европы
    UEFA Europa League/Twitter
    Результаты всех матчей второго тура группового этапа Лиги Европы

    В четвертьфинал выйдут две лучшие команды из каждой группы.

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    Чемпионат Европы по футзалу будет проходить с 30 января по 10 февраля в Словении. Все матчи пройдут на "Арене Стожице". Украинцы сыграют с Румынией 2 февраля, а с Португалией — 4 февраля.

    Напомним, в 2016 году украинская сборная дошла до четвертьфинала Евро, где на последней секунде матча пропустила решающий мяч от Сербии и покинула турнир.

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