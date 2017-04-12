наверх
12.04.201706:37
Курсы валют НБУ
  • EUR28.55+ 0.06
  • USD26.89- 0.04
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Сборная Украины пробилась на чемпионат Европы по футзалу

    (обновлено: )1110
    Встреча, состоявшаяся накануне в Киеве, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Сборная Украины набрала 9 очков в своей группе и получила прямую путевку на ЧЕ-2018.
    Матч отборочного тура на ЧЕ-2018 по футзалу между сборными Украины и Хорватии
    Facebook Игоря Жданова

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Сборная Украины по футболу в зале (футзалу) победила команду Хорватии в матче 3-го тура основного раунда квалификации чемпионата Европы-2018 и получила право выступить в финале континентального первенства.

    Смотрите также: Взрывной футбол. Атака на автобус ФК "Боруссия" в Дортмунде

    Встреча, состоявшаяся накануне в Киеве, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. 

    Мячи в команде победителей забили Николай Белоцерковец (14-я минута) и Владимир Разуванов (37), у соперников отличился Франко Елович (12). 

    Facebook Игоря Жданова
    Министр молодежи и спорта Игорь Жданов поздравляет игроков сборной Украины по футзалу

    Сборная Украины набрала 9 очков в своей группе и получила прямую путевку на ЧЕ-2018

    Финальная часть футзального Евро пройдет в 2018 году в Словении. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Взрыв возле автобуса дортмундской "Боруссии"
    Европа сегодня: взрывы в Дортмунде, теракты в Стокгольме и Лондоне
    Секретарь комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Максим Поляков
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Кирилл Молчанов
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США