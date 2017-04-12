Сборная Украины пробилась на чемпионат Европы по футзалу

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Сборная Украины по футболу в зале (футзалу) победила команду Хорватии в матче 3-го тура основного раунда квалификации чемпионата Европы-2018 и получила право выступить в финале континентального первенства.
Смотрите также: Взрывной футбол. Атака на автобус ФК "Боруссия" в Дортмунде
Встреча, состоявшаяся накануне в Киеве, завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
Мячи в команде победителей забили Николай Белоцерковец (14-я минута) и Владимир Разуванов (37), у соперников отличился Франко Елович (12).
Министр молодежи и спорта Игорь Жданов поздравляет игроков сборной Украины по футзалу
Сборная Украины набрала 9 очков в своей группе и получила прямую путевку на ЧЕ-2018
Финальная часть футзального Евро пройдет в 2018 году в Словении.