Сборная Украины пробилась на чемпионат Европы по футзалу

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Сборная Украины по футболу в зале (футзалу) победила команду Хорватии в матче 3-го тура основного раунда квалификации чемпионата Европы-2018 и получила право выступить в финале континентального первенства.

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Встреча, состоявшаяся накануне в Киеве, завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Мячи в команде победителей забили Николай Белоцерковец (14-я минута) и Владимир Разуванов (37), у соперников отличился Франко Елович (12).

Facebook Игоря Жданова Министр молодежи и спорта Игорь Жданов поздравляет игроков сборной Украины по футзалу

Сборная Украины набрала 9 очков в своей группе и получила прямую путевку на ЧЕ-2018

Финальная часть футзального Евро пройдет в 2018 году в Словении.