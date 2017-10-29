Под Харьковом психбольной жестоко убил ребенка на кладбище из-за конфет

Тело ребенка обнаружили в лесопосадке. Погибшим оказался ученик 2-го класса школы-интерната, который с сентября находился в розыске как пропавший без вести. Подозреваемый в убийстве рассказал, что почувствовал в ребенке конкурента, когда тот ходил и собирал конфеты с могил на местном кладбище. Напоив ребенка спиртным, он дождался пока ребенок потеряет сознание. Затем мужчина нанес ему порядка 34 ножевых ранений.

Во время следственного эксперимента задержанный хладнокровно с подробностями рассказал, как расправился с ребенком. После убийства мужчина отнес тело к пустырю.

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По словам психически больного человека, ему показалось, что парень посягает на его право собирать с могил еду и напитки. Такую жестокость объяснил тем, что ему нравится цвет крови.

По словам заместителя начальника Нацполиции в Харьковской области, начальника следственного управления Сергея Чижа, задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.