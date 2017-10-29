Масштабное ДТП под Харьковом: школьный автобус попал в аварию

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В Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса со школьниками пострадали девять человек, в том числе семеро учеников.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, авария произошла вчера, 28 октября, около 16:00 в Чугуевском районе на автодороге Чугуев – Меловое.

По сведениям полиции, на момент происшествия в салоне микроавтобуса находились 20 пассажиров, жителей села Новоосиновка Купянского района: 15 учеников и пятеро учителей, сопровождавших детей на экскурсию. Дети возвращались домой в Купянский район с экскурсии по городу Харькову.

Предварительно установлено, что 49-летний водитель микроавтобуса "Мерседес", двигаясь в сторону пгт Шевченково, не заметил впереди себя автомобиль "ВАЗ", который двигался в попутном направлении и осуществлял поворот налево, и допустил с ним столкновение.

В результате происшествия пострадали пассажиры микроавтобуса – семь детей в возрасте от 9 до 11, 29 и 31-летние женщины. Их с незначительными травмами доставили в Чугуевскую районную больницу. После осмотра врачей пострадавшие были отпущены домой. Состояние их здоровья удовлетворительное. 49-летний водитель "Мерседес" и 37-летний водитель "ВАЗ" от госпитализации отказались.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.