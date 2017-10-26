Без розового. Фото из СИЗО, в котором находится Зайцева

Водитель автомобиля Lexus Елена Зайцева находится в камере еще с девятью подозреваемыми в тяжких преступлениях (грабежи, незаконный оборот наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений). Все они разного возраста.

В целом в СИЗО на сегодняшний день находятся 105 женщин, рассказал заместитель начальника учреждения по исполнению наказаний №27 (Харьковское СИЗО) Дмитрий Холод, сообщает Depo.Харьков.

Он добавил, что Зайцева уже адаптировалась к условиям, ведет себя спокойно. На свидание к Зайцевой приходила мать, также ее регулярно посещает адвокат.

"Свидания с адвокатом, они не ограничены, она может приходить в рабочее время ежедневно", — пояснил Холод.

Он добавил, что в день, когда Зайцеву привезли из зала суда, с ней работал психолог, потому что она была в подавленном состоянии. За помощью к врачам не обращалась.

В камере, где находится Зайцева, отдельный санузел и душ, есть телевизор, но интернет женщинам использовать запрещено. Также Холод добавил, что Зайцевой ежедневно передают передачи с едой.

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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В пятницу суд лишил водителя внедорожника 20-летнюю Елену Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.

Ранее адвокат второго участника ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица призвал дождаться результатов следственных экспертиз. По его словам, перед маневром водитель Touareg убедился, что впереди автомобилей нет, и "он физически не успел среагировать на авто, которое вылетело на такой скорости на перекресток".