Из Харькова: ужесточение наказания водителей не сделает дороги безопаснее

РИА Новости Украина

Не хочу и не буду писать, что ДТП в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова 18 октября 2017 года разделило нашу жизнь на "до" и "после". Нет, их было много. Самое сравниваемое и такое же показательное — с Андреем Полтавцом, который уже успел отбыть назначенное судом наказание, освободиться условно-досрочно и снова сесть нетрезвым за руль, пишет ведущий эксперт Харьковского института социальных исследований Андрей Черноусов для издания "МедиаПорт".

Именно случай с Полтавцом – индикатор эффективности применяемых правовых норм к лицам, совершившим ДТП, в которых пострадало несколько человек.

Анализ приговора Полтавцу и условия его досрочного освобождения говорят о том, что суд ошибочно применил к нему ст. 81 УК Украины об условно-досрочном освобождении. Тем самым в отведённый для наказания срок (10 лет) общественная опасность, которую представляет Полтавец, не была уменьшена.

Mediaport Андрей Полтавец

Но вернёмся теперь к ДТП на Сумской.

После консультаций и общения с адвокатами и полицейскими скажу, что не вижу смысла определять степень вины каждого участника ДТП (водители Lexus и Touareg) до окончания экспертиз и досудебного следствия. По моему мнению, в ДТП усматривается вина обоих водителей и надеюсь, следствие имеет схожие с моими мысли.

В обсуждении вокруг ДТП активизировались сторонники ужесточения наказания за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Хочу напомнить, что в 2016 году увеличили штрафы до 10 000 гривен с обязательным лишением права управления на 1 год. Уменьшилась ли статистика? Нет. Она осталась неизменной.

kh.depo.ua Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре

Это говорит о неэффективной практике правоприменения. Что это значит? Это значит, что норма закона, в нашем случае — ст. 286 УК Украины — применяется в соотношении с личностью подозреваемого, его общественного положения, достатка, влияния и прочим. Но базовый принцип права "равенства всех перед законом" говорит нам, что Фемида слепа, и наказание будет одинаковым для всех.

Всё это приводит к выводу о том, что простое ужесточение наказания не даст эффекта — улицы и дороги Украины безопаснее автоматически не станут. Нужен комплекс мер.

Среди них наиболее неотложными кажутся такие:

Завершение реформы правоохранительных органов и судебной системы. Лишение прокуратуры следственных функций. Прокуратура остаётся одним из самых закрытых и высококоррумпированных органов в стране с неограниченным влиянием на досудебное следствие и на сам суд. Кроме этого, прокуратура действует с явным конфликтом интересом: она осуществляет досудебное следствие, является процессуальным руководителем досудебного следствия, поддерживает государственное обвинение в суде, надзирает за законностью во время отбытия наказания в местах лишения свободы. Напомню, что органичной функцией прокуратуры во всём мире является поддержание государственного обвинения в суде.

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Транспортная инфраструктура и внедрение пешеход-friendly технологий. В течение 2017 года Харьков активно ремонтируется, укладывается новое качественное асфальтовое покрытие, что позволяет водителям ездить быстрее. Но при этом пока недостачно делается для оборудования пешеходных переходов, надземных, подземных, ограждений и отделений пешеходных участков от проезжей части, освещения участков дорог, организации новых схем движения и так далее.

Изменение системы учёта наказания за совершенные нарушения Правил дорожного движения. Например, когда при совершении повторного в течение года грубого нарушения ПДД органы полиции могут ходатайствовать перед судом о лишении права управления транспортным средством на 3 или 6 месяцев. Эта превентивная мера позволит влиять и изучать системного правонарушителя в процессе, а не по результату смертей нескольких людей.

Украинское фото На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек

Устранение высокопоставленных публичных комментаторов резонансных происшествий от возможности получать информацию от полиции. Это приводит к нарушению базового принципа права "презумпции невиновности", когда лицо считается виновным в совершении деяния лишь после вступления в силу законного приговора суда.

Повышение культуры вождения и уважение других участников дорожного движения. Ничего не стоящая в финансовом смысле, но так много значащая штука для нас сейчас. Приобретая дорогой кроссовер или внедорожник, многие водители забывают не только о других участниках движения и пешеходах, но и о законах физики.

Важно помнить, сколько бы ни было полицейских и какие бы ни были у них полномочия, они не в состоянии контролировать каждого из несколькомиллионной армии водителей на украинских дорогах.