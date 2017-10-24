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    Портнов: зачем судебная реформа, если можно просто громить суды

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    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН (26)

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    Можно просто разрушить, заблокировать работу суда, разгромить зал заседаний, а никакого наказания за это никому не будет – зачем в таком случае изменения в Конституцию и прочие "законные" вещи, отмечает юрист Андрей Портнов.
    Андрей Портнов
    portnov.com.ua

    РИА Новости Украина

    В ночь на вторник произошел погром в зале суда, где с понедельника избирают меру пресечения руководителю "Организации украинских националистов" (ОУН) Николаю Коханивскому за стрельбу в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде. Во вторник утром полиция начала штурм захваченного зала суда и задержание находившихся в нем людей.

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    Спецназовцы в Святошинском райсуде Киева также задержали троих работников СМИ. В частности, о задержании своих журналистов сообщают издания "Страна", "Громадське ТБ" и информагентство УНИАН.

    Ситуация в Святошинском райсуде Киева из-за блокирования активистами ОУН
    Фото: Bohdan Kutiepov в Facebook
    И кто здесь власть? Погром ОУН в киевском суде

    Как сообщил корреспондент УНИАН, его несколько раз ударили, несмотря на то, что он кричал, что является журналистом, у него вырвали удостоверение.

    Юрист, экс-замглавы Администрации президента Андрей Портнов на своей странице в Facebook интересуется: "Не знаете, а зачем был весь этот пафос о судебной реформе и высоких материях, если её конкретными результатами стали физические погромы и уничтожение имущества судов находящимися под контролем самих же реформаторов незаконными бандформированиями".

    "Зачем все эти изменения в Конституцию и законы, общественные советы, переаттестации, экзамены, оценивания, люстрации, новые верховные суды и высшие советы правосудия, если можно просто разрушить и заблокировать работу суда, физически уничтожить зал его заседаний и за это никому ничего не было и не будет", – задается вопросом юрист.

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    Не надо больше ничего реформировать, пока вы сами же являетесь в одном лице и властью и бандой обёрнутых в государственные флаги отморозков, заявил Портнов.

    Андрей Портнов/Facebook

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