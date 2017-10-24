Портнов: зачем судебная реформа, если можно просто громить суды

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РИА Новости Украина

В ночь на вторник произошел погром в зале суда, где с понедельника избирают меру пресечения руководителю "Организации украинских националистов" (ОУН) Николаю Коханивскому за стрельбу в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде. Во вторник утром полиция начала штурм захваченного зала суда и задержание находившихся в нем людей.

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Спецназовцы в Святошинском райсуде Киева также задержали троих работников СМИ. В частности, о задержании своих журналистов сообщают издания "Страна", "Громадське ТБ" и информагентство УНИАН.

Как сообщил корреспондент УНИАН, его несколько раз ударили, несмотря на то, что он кричал, что является журналистом, у него вырвали удостоверение.

Юрист, экс-замглавы Администрации президента Андрей Портнов на своей странице в Facebook интересуется: "Не знаете, а зачем был весь этот пафос о судебной реформе и высоких материях, если её конкретными результатами стали физические погромы и уничтожение имущества судов находящимися под контролем самих же реформаторов незаконными бандформированиями".

"Зачем все эти изменения в Конституцию и законы, общественные советы, переаттестации, экзамены, оценивания, люстрации, новые верховные суды и высшие советы правосудия, если можно просто разрушить и заблокировать работу суда, физически уничтожить зал его заседаний и за это никому ничего не было и не будет", – задается вопросом юрист.

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Не надо больше ничего реформировать, пока вы сами же являетесь в одном лице и властью и бандой обёрнутых в государственные флаги отморозков, заявил Портнов.