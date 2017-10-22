Война у вас под носом. Смертность на дорогах бьет рекорды, а всем все равно

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Каждый раз с очередной трагедией украинские власти вспоминают о необходимости ужесточать контроль на дорогах. И говорят об этом уже ни один год. Пока итог один — смертность на дорогах в Украине остается самой высокой среди всех стран Европы. Кроме того, ДТП — первая по распространенности причина смерти среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет.

Накануне глава МВД Арсен Аваков констатировал: "война на дорогах" только в 2017 году унесла жизни 2317 человек. Это около 8 человек каждый день, что даже больше, чем в зоне АТО.

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Ужасное ДТП в Харькове с 5 погибшими потрясло всю Украину. Двое из шести пострадавших остаются в тяжелом состоянии.

Напомним, 18 октября внедорожник Lexus мчался на большой скорости. Минуя красный светофора, он не уступил дорогу "немцу", и Volkswagen зацепил его. После столкновения с Volkswagen Touareg Lexus вылетел на тротуар, где стояли люди. За рулем внедорожника Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено.

Какие ждут наказания

Чиновники мгновенно заговорили о коренном изменении системы наказания безответственных водителей. Тем более, как оказалось, это уже далеко не первое нарушение Зайцевой. За последние два года водитель Lexus восемь раз задерживалась полицией Харькова за нарушение ПДД. Начиная от проезда на красный свет, превышения скорости и заканчивая нарушением правил парковки. Каждый раз ей выписывались штрафы в размере 255-510 гривен.

После трагического ДТП глава МВД Арсен Аваков тут же заявил: "Нужно коренным образом менять систему наказания за нарушение ПДД в сторону ужесточения". Аваков призвал до конца года утвердить Радой законы, которые позволят повсеместно применять автоматическую видеофиксацию нарушений и жесткие штрафы за них, а также радикально ужесточат наказания за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

"Я прошу парламент в ближайшие недели дать МВД этот инструмент регулирования. Все поправки и уточнения к действующим законам, позволяющие реально радикально остановить "войну на дорогах", уже нами внесены и согласованы с профильным комитетом Верховной Рады", — заявил министр.

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Аналогичный тезис подхватили и другие чиновники. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Кабмин разрабатывает более жесткую систему контроля поведения водителей на дорогах.

По его словам, Мининфраструктуры настаивает на ограничении скорости движения транспорта в городах до 50 км/ч, "драконовских штрафах" за превышение скоростного режима, непристегнутый ремень безопасности на передних и задних сиденьях, отсутствие детских сидений при перевозке детей, использование мобильного без средств hands- free, а также за обязательную фото- и видеофиксацию нарушений и "письма счастья", лишение прав за вождение в нетрезвом состоянии.

Омелян также добавил, что на новые меры предусмотрено около 500 миллионов гривен из средств секторальной поддержки ЕС, которые пойдут на оборудование мест наибольшей концентрации ДТП по Украине.

В то же время руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев считает: чтобы не допустить повторения дорожной трагедии необходимо сотрудничество с местными администрациями.

"Для того, чтобы не повторились такие ужасные трагедии, которые произошли в Харькове, нужна не только работа полиции, нужно сотрудничество с местными администрациями — четкое разграничение полос дорожного движения, полос для движения пешеходов, видеофиксация и возможность наказания правонарушителей", — заявил Князев.

История обещаний

ДТП в Харькове возмутило украинцев. При этом многие считают, что одна из главных причин смертности в ДТП — отсутствие неотвратимости наказания, а также персональной ответственности власти за безопасность на дорогах.

Для того, чтобы такая неотвратимость наступила, власти предлагали как можно скорее ввести систему видеофиксации нарушений на дорогах, но она так и не заработала. На сегодняшний день ни единой камеры, которая позволяет в автоматическом режиме фиксировать правонарушения, в Украине нет, заявлял автоюрист Владимир Караваев.

"Мы даже на миллиметр не приблизились к внедрению автоматический фиксации правонарушений. Сразу хочу сказать, что некоторые СМИ распространяют информацию по поводу 5 тысяч камер, которые установлены в Киеве. Не надо путать. Это камеры наблюдения. Камеры наблюдения предназначены исключительно для визуального контроля и никакого отношения к автоматической фиксации правонарушений они не имеют", — сказал Караваев.

Хотя появление фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Украине утвердили еще в 2015 году.

С 1 июля 2016 года систему фото- и видеофиксации запустили в тестовом режиме. Аваков заявлял, что три камеры, установленные в Киеве и Одессе, за шесть часов "наснимали" нарушений на 3 млн грн штрафов.

Но все закончилось тем, что в МВД признали: для внедрения системы видеофиксации потребуется несколько миллиардов долларов, а денег пока нет.

Систему фото- и видеофиксации в Украине уже вводили, однако в 2010 году ее отменили, поскольку Конституционный суд признал соответствующие изменения Административного Кодекса неконституционными. Тогда суд постановил, что нормы об автоматической фиксации нарушений противоречили Конституции в части принципов юридической ответственности и принципов необходимости доказывания вины.

Вдобавок ко всему, на аварийность на дорогах повлияла и отмена ГАИ, которая следила за порядком.

После ликвидации Госавтоинспекции в Киеве аварийность на дорогах возросла втрое. Водители чувствуют некоторую свободу, поскольку новый полицейский патруль не прячется, как гаишники, с радарами в кустах, заявляли в Автоцентре.

Если сравнить статистку аварийных случаев за август 2014-го и 2015-го, то числа будут такими: 1 219 ДТП, из которых — 154 с пострадавшими, и 3 646 ДТП (321 с пострадавшими) соответственно.

Закон пылится на полке

В полиции говорят, что лишь в первые месяцы 2017 года уже составили протоколов на 500 млн гривен, но штрафы не остановили привычку садиться за руль в нетрезвом состоянии.

Вопрос об ужесточении штрафов власти поднимали ни раз, но пока соответствующий законопроект № 6679 с июля пылится в Раде. Хотя усилить контроль на дорогах и ввести новые правила обещали еще в 2016 году.

Согласно законопроекту, за езду в нетрезвом виде нарушителей ждут штрафы от 10 до 40 тысяч и лишение прав до 10 лет. При повторном нарушении сумма будет увеличиваться до 40 тысяч. Кроме того, могут лишить прав на срок от 1 до 10 лет.

Как дорого придется заплатить, зависит исключительно от количества алкоголя в крови, например:

от 0,2 до 0,5 промилле — 10 200 грн

0,5-1 промилле — 10 200 грн и лишение прав на год

1-2 промилле — от 20 400 грн, лишение прав на три года

Более 2 промилле — 40 800 грн, права заберут на три года.

По материалам из открытых источников интернет