Страшное ДТП в Харькове: один пострадавший выписан из больницы

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Пострадавший в ДТП в Харькове Юрий Неудачин вышел из больницы, сообщил на своей официальной странице в соцсети Facebook мэр Харькова Геннадий Кернес.

"Юрий Неудачин, тот, что в аварии на Сумской получил сложнейший перелом ноги, сегодня выписан из Института патологии позвоночника и суставов", – написал Кернес.

Между тем в больнице города находятся еще четверо пострадавших.

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пятеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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Суд лишил водителя внедорожника 20-летнюю Елену Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.

Ранее адвокат второго участника ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица призвал дождаться результатов следственных экспертиз. По его словам, перед маневром водитель Touareg убедился, что впереди автомобилей нет, и "он физически не успел среагировать на авто, которое вылетело на такой скорости на перекресток".