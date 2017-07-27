Два самолета столкнулись в аэропорту Стамбула - СМИ

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Самолет компании Turkish Airlines получил повреждения хвостовой части из-за столкновения с другим воздушным судном в аэропорту Стамбула, сообщает портал Haber7.

По данным портала, самолет казахстанской авиакомпании Scat, направлявшийся в Актау, выруливал на взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту Ататюрка. В это же время самолет турецкой авиакомпании буксировали от здания аэропорта на ВПП. Казахстанский самолет задел хвост турецкого лайнера.

Вылет самолета Turkish Airlines был отменен, 286 пассажиров вылетели в Тайбэй на другом самолете.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух одномоторных самолетов во Флориде погибли два человека. Столкновение произошло в воздушном пространстве над лесистой местностью неподалеку от города Эджуотер. По словам очевидца, он видел в небе несколько маленьких самолетов, когда один из них зацепил крылом другой.