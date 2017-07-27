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    Два самолета столкнулись в аэропорту Стамбула - СМИ

    (обновлено: )153
    Самолет казахстанской авиакомпании Scat выруливал на взлетно-посадочную полосу и в это же время самолет турецкой авиакомпании буксировали от здания аэропорта.
    Международный аэропорт имени Ататюрка
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Самолет компании Turkish Airlines получил повреждения хвостовой части из-за столкновения с другим воздушным судном в аэропорту Стамбула, сообщает портал Haber7.

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    По данным портала, самолет казахстанской авиакомпании Scat, направлявшийся в Актау, выруливал на взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту Ататюрка. В это же время самолет турецкой авиакомпании буксировали от здания аэропорта на ВПП. Казахстанский самолет задел хвост турецкого лайнера.

    Вылет самолета Turkish Airlines был отменен, 286 пассажиров вылетели в Тайбэй на другом самолете.

    Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух одномоторных самолетов во Флориде погибли два человека. Столкновение произошло в воздушном пространстве над лесистой местностью неподалеку от города Эджуотер. По словам очевидца, он видел в небе несколько маленьких самолетов, когда один из них зацепил крылом другой.

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