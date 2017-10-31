Второй участник смертельного ДТП в Харькове отрицает свою вину

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Второй участник смертельного ДТП в центре Харькова — водитель автомобиля Volkswagen Touareg49-летний Геннадий Дронов — заявил, что не считает себя виновным в аварии ДТП.

Вечером 18 октября внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. Жертвами наезда стали 6 человек, еще 5 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов.

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"Я практически пересек Сумскую и все внимание у меня было на пешеходном переходе. В этот момент… Это было практически мгновение, я не знаю, откуда она появилась. Перед тем, как выехать на перекресток, я посмотрел — справа не было никаких помех. И во время движения по перекрестку никого не было справа. Я не мог ожидать, что кто-то мог въехать на такой скорости. Я не смог среагировать", — сказал Дронов в эфире одного из телеканалов, передает NewsRoom.

Скриншот Участник смертельного ДТП в Харькове Геннадий Дронов

Водитель Volkswagen утверждает, что в момент столкновения скорость его авто составляла около 25 км/ч, а перекресток он пересекал на зеленый свет. При этом Дронов заявил, что не помнит, на какой сигнал светофора он трогался.

Мужчина также выразил свои соболезнования родным погибших и пострадавших, а также заявил, что не считает себя виновным в этом ДТП.

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В пятницу, 20 октября, в Киевском райсуде Харькова избрали меру пресечения 20-летней студентке Елене Зайцевой, которая, управляя автомобилем Lexus, сбила группу пешеходов, пятеро из которых погибли. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, приняв решение о взятии Зайцевой под стражу на 2 месяца без права внесения залога.