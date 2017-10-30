Настоящий кошмар: облавы, перестрелки, нападения. Как Украина провела выходные

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Зачистка в ночном клубе

Полицейский спецназ в ночь на 28 октября устроил облаву на ночной клуб Jugendhub в столице. Во время обыска правоохранители обнаружили 11 малолетних и 32 уклонистов от призыва на срочную службу. Всего были задержаны 60 человек.

"Предварительно установлено, что ночное заведение начало свою работу в июле этого года. С момента его открытия в районную полицию начали поступать жалобы от жителей окрестных домов. Люди жаловались, что посетителями клуба являются в основном несовершеннолетние и студенты в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также, что в учреждении могут продавать наркотики. Во время проверки таких обращений правоохранители задокументировали пять фактов хранения наркотических средств в посетителей заведения. Со слов задержанных, обнаружены и изъяты наркотики они приобретали у незнакомцев на территории клуба", — рассказали в полиции.

На момент обыска в клубе находилось 200 человек в возрасте от 15 до 25 лет, преимущественно жителей Киева. По результатам обыска были задержаны 17 человек, у которых изъяли наркотические средства.

Силовики заявили, что ночное развлекательное заведение функционирует без каких-либо разрешительных документов и находится в аварийном состоянии, в помещении нарушены нормы противопожарной безопасности, отсутствуют средства для тушения пожаров и не работают санузлы.

Уклонистов сразу из ночного клуба отправили в пункт сбора призывников.

Позднее выяснилось, что обыски проводил экс-сотрудники спецподразделения "Беркут", а очевидцы сообщили, что правоохранители во время рейда применяли силу. Также клуб заявил, что во время рейда были "украдены личные вещи, бар, техника, даже одежда — все из клуба выносили мешками!".

Стрельба в киевском ресторане

В субботу в ресторане на Печерске в центре столицы по улице Евгения Коновальца между четырьмя мужчинами произошла ссора, которая переросла в стрельбу. В результате один человек получил огнестрельное ранение в голову и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Мужчина кавказской внешности достал оружие и выстрелил. В результате потерпевший получил огнестрельное ранение в голову: его в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. Злоумышленники убежали", — сообщили в полиции.

ГУНП в Киеве В ресторане в центре Киева произошла стрельба

Пострадавший — уроженец Львовской области 1975 года рождения, который последнее время проживал в Киеве.

Также в столице на выходных избили известного участника боевых действий на востоке Украины Геннадия Дуброва. Нападение произошло возле памятника Небесной Сотни.

Наряду с этим сообщалось, что в субботу мужчина подорвал гранату у кафе в Константиновке в Донецкой области, в результате чего два человека получили ранения.

"Разборки" вокруг воинской части

Накануне около 40 неизвестных в балаклавах попытались совершить рейдерский захват части территории военного объекта в Одессе и они вывезли военное имущество.

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Как сообщило командование воздушных сил ВСУ, неизвестные лица, которые позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра Citi Center, демонтировали ограждение военной части А3571 и осуществили вывоз военного имущества в неизвестном направлении.

В свою очередь в местной полиции объяснили, что территория, на которой произошел инцидент, не принадлежит военным, а некому предпринимателю, у которого есть соответствующие документы.

По факту инцидента открыто уголовное дело.

Выборы

В воскресенье в Украине прошли одни из самых масштабных местных выборов. Так, избиратели выбирали глав и депутатов в 201 объединенной территориальной общине (ОТГ). В СМИ в связи с рядом скандалов окрестили выборы как избрание ОПГ (организованная преступная группировка).

Выборы не обошлись без происшествий. В Днепропетровской области во время охраны публичной безопасности на местных выборах в объединенные территориальные громад на одном из избирательных участков пострадали два сотрудника полиции. По предварительной информации, коло 18:30 на избирательный участок в с. Майское Синельниковского района зашло 15-20 неизвестных лиц, которые избили в помещении окна и повредили имущество. После этого злоумышленники бросили дымовые шашки и скрылись на автомобилях. После этого по региону был объявлен план «Перехват». Позднее 24 человек, подозреваемых в нападении, задержали.

Facebook Нацполиции Днепропетровской области Оружие, изъятое у нападавших на избирательный участок в Днепропетровской области

В целом же полиция открыла 10 уголовных производств в течение дня выборов в объединенных территориальных громадах, из них 4 — по факту подкупа избирателей.