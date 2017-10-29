В Украине проходят выборы глав и депутатов объединенных теробщин

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Первые выборы глав и депутатов в 202 объединенных территориальных общинах (ОТГ) проходят в воскресенье в Украине.

Соответствующее решение ранее приняла Центральная избирательная комиссия.

Они проходят в Винницкой области — в 9 ОТГ, в Волынской — в 19 ОТГ, в Днепропетровской — в 19, в Донецкой — в 2, в Житомирской — в 13, в Закарпатской — в 1, в Запорожской — в 10, в Ивано-Франковской — в 8, в Киевской — в 4, в Кировоградской — в 6, в Луганской — в 4, во Львовской — в 8, в Николаевской — в 1, в Одесской — в 11, в Полтавской — в 12, в Ровенской — в 5, в Сумской — в 9, в Тернопольской — в 4, в Харьковской — в 7, в Херсонской — в 10, в Хмельницкой — 7, в Черкасской — 15, в Черновицкой — в 4, в Черниговской — в 14.

Голосование началось в 8:00 и продлится до 20:00.

За предыдущие полтора года в период с 25 октября 2015 по 30 апреля 2017 года в Украине первые местные выборы состоялись в 415 объединенных территориальных общинах.

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Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что местные выборы в отдельных районах Донбасса невозможно провести, так как Украина не имеет полного доступа к территории.