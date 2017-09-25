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    В Украине стартовало выдвижение кандидатов на местные выборы

    (обновлено: )48
    Как отмечается, кандидаты смогут подавать документы для регистрации в выборах до 4 октября включительно, а до 5 октября включительно ЦИК будет принимать решение о регистрации кандидата.
    Местные выборы. Архивное фото
    REUTERS Maksim Levin

    КИЕВ, 25 сен – РИА Новости Украина. В понедельник начался процесс выдвижения кандидатов в депутаты, сельских, поселковых и городских голов на выборах территориальных общин, которые запланированы на 29 октября 2017 года, передает ЦИК.

    "Сегодня, 25 сентября,… начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы на соответствующих первых местных выборах", — говорится в сообщении.

    По информации ЦИК, кандидаты смогут подавать документы для регистрации в выборах до 4 октября включительно, а до 5 октября включительно ЦИК будет принимать решение о регистрации кандидата (кандидатов) в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы или об отказе в регистрации.

    Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что местные выборы в отдельных районах Донбасса невозможно провести, потому что Украина не имеет полного доступа к территории.

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