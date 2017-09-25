В Украине стартовало выдвижение кандидатов на местные выборы

КИЕВ, 25 сен – РИА Новости Украина. В понедельник начался процесс выдвижения кандидатов в депутаты, сельских, поселковых и городских голов на выборах территориальных общин, которые запланированы на 29 октября 2017 года, передает ЦИК.

"Сегодня, 25 сентября,… начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы на соответствующих первых местных выборах", — говорится в сообщении.

По информации ЦИК, кандидаты смогут подавать документы для регистрации в выборах до 4 октября включительно, а до 5 октября включительно ЦИК будет принимать решение о регистрации кандидата (кандидатов) в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы или об отказе в регистрации.

Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что местные выборы в отдельных районах Донбасса невозможно провести, потому что Украина не имеет полного доступа к территории.