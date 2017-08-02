Стало известно, когда пройдут первые местные выборы в Украине

КИЕВ, 2 авг – РИА Новости Украина. Члены Центральной избирательной комиссии Украины назначат первоочередные местные выборы на осень 2017 года, сообщил на своей странице в Facebook заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

По его словам, на рассмотрении в ЦИК уже находятся свыше 100 обращений от глав областных государственных администраций относительно назначения в их регионах первых (первоочередных) местных выборов, и что "эта цифра все увеличивается". Каждую неделю в ЦИК поступают новые представления ОГА.

"У меня нет сомнений, что в течение августа месяца по результатам рассмотрения представлений ОГА Центральная избирательная комиссия, согласно закону, назначит первые местные выборы на октябрь месяц. Конкретный день голосования первых местных выборов будет определен (с учетом времени официального опубликования) в постановлении ЦИК", — отметил замглавы ЦИК.

Ранее сообщалось, что почти половина украинцев поддерживают проведение внеочередных парламентских выборов. По данным опроса, положительно эту инициативу оценивают 48% опрошенных, неодобрительно — 35%.