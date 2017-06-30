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    Порошенко: никаких досрочных выборов не будет

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    По словам президента Петра Порошенко, избирательный сезон начнется в 2019 году, поэтому "вместо того, чтобы готовиться к сиюминутным подачкам и взяткам, лучше иметь мощную мотивацию вкладывать средства в развитие общин".
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в пятницу заявил, что никаких досрочных выборов в стране не будет, они состоятся по плану в 2019 году.

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    Парламент этого созыва был избран на внеочередных выборах 26 октября 2014 года, срок его полномочий истекает в 2019 году. Очередные выборы президента должны пройти в 2019 году.

    "Выборы, друзья, не скоро. Избирательный сезон начнется в 2019 году, как по закону… Поэтому вместо того, чтобы готовиться к сиюминутным подачкам и взяткам, лучше иметь мощную мотивацию вкладывать средства в развитие общин", — сказал Порошенко на мероприятиях по случаю 25-летия ассоциации городов Украины.

    Порошенко ранее неоднократно заявлял, что выступает против досрочных парламентских выборов, поскольку, по его мнению, они минимум на год остановят реформы в стране.

    Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) оценивает необходимые расходы на подготовку и проведение президентских выборов в 2019 году в 1,948 миллиарда гривен.

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