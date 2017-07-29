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    Политика

    Досрочные выборы приблизят лишение нардепов неприкосновенности – Бала

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    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (165)

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    Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала в эфире "ГС" заявил, что если лишить нынешних депутатов политического "зонта", они сразу же проголосуют за важные для страны законы.
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Почти половина украинцев поддерживают проведение внеочередных парламентских выборов. Положительно эту инициативу оценивают 48% опрошенных, неодобрительно — 35%. Таковы данные общенационального опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Снять неприкосновенность!". Протестующие жгут файеры под Радой

    Больше всего поддерживают идею досрочных выборов на Востоке (61%), несколько меньше — в Центре (48%) и на Юге (43%), а меньше всего — на Западе (36%). При этом 65% респондентов согласились принять участие во внеочередных выборах, если они состоятся в ближайшее время, а 23% — не пошли бы на голосование.

    Хотят ли досрочных выборов депутаты нынешнего состава парламента, в эфире радиостанции Голос Столицы оценил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

    "Те, кто не голосовал (за продление сессии — Ред.), они не хотят никаких перевыборов, потому что понимают, что в следующем парламенте их не будет. Депутатам нужно как можно дольше просидеть в парламенте, решить свои вопросы. Я думаю, что один из элементов, который мог бы ускорить процесс, это завершение самого долгоиграющего мифа в Украине — депутатской неприкосновенности. Если бы мы лишили депутатов этого политического зонтика —  я имею в виду уголовную ответственность — тогда, я думаю, в следующем парламенте будет меньше людей, которые пытаются попасть под этот политический зонтик, и если сейчас снимут неприкосновенность, то депутаты сразу же начнут голосовать и за ЦИК, и за счетную палату, которой до сих пор нет", — отметил эксперт.

    Ранее некоторые эксперты связывали возможную отставку главы МВД Арсена Авакова с угрозой проведения досрочных парламентских выборов. 

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