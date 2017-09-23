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    Политика

    Волкер высказался о возможности выборов в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (154)

    (обновлено: )50403
    По словам Волкера, выборы в Донбассе невозможно провести, пока Украина не получит необходимый доступ к территории: "Это одна из причин торможения Минского процесса".
    Курт Волкер
    УНИАН

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что местные выборы в отдельных районах Донбасса невозможно провести, потому что Украина не имеет полного доступа к территории.

    Антон Кучухидзе
    Антон Кучухидзе, facebook
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    Об этом он сказал в интервью газете "Зеркало недели".

    "Их невозможно провести, пока Украина не получит необходимый доступ к территории. Это одна из причин торможения Минского процесса: с одной стороны, есть договоренность провести выборы, с другой — в нынешних условиях их проведение нереально. Если будет найден приемлемый путь привлечения международных миротворческих сил, тогда появится безопасный инструмент, средство физического контроля территории. При таких условиях, в условиях эффективного международного мониторинга, организация местных выборов возможна", — подчеркнул спецпредставитель США.

    "Безусловно, нужно решить ряд вопросов, связанных с организацией избирательного процесса, четко определить, кто имеет право проголосовать, как вернуть внутренне перемещенных лиц и дать им возможность принять участие в выборах", — сказал дипломат.

    "И, наверное, это должно быть нечто большее, чем одни выборы, чем просто одномоментное голосования, это должна быть серия выборов", — подчеркнул Волкер.

    Ранее Волкер заявил, что участие США в переговорах в "нормандском формате" по Донбассе ничего не добавило бы к ним, а ключевыми участниками должны оставаться Германия и Франция.

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