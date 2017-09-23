Волкер высказался о возможности выборов в Донбассе

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что местные выборы в отдельных районах Донбасса невозможно провести, потому что Украина не имеет полного доступа к территории.

Об этом он сказал в интервью газете "Зеркало недели".

"Их невозможно провести, пока Украина не получит необходимый доступ к территории. Это одна из причин торможения Минского процесса: с одной стороны, есть договоренность провести выборы, с другой — в нынешних условиях их проведение нереально. Если будет найден приемлемый путь привлечения международных миротворческих сил, тогда появится безопасный инструмент, средство физического контроля территории. При таких условиях, в условиях эффективного международного мониторинга, организация местных выборов возможна", — подчеркнул спецпредставитель США.

"Безусловно, нужно решить ряд вопросов, связанных с организацией избирательного процесса, четко определить, кто имеет право проголосовать, как вернуть внутренне перемещенных лиц и дать им возможность принять участие в выборах", — сказал дипломат.

"И, наверное, это должно быть нечто большее, чем одни выборы, чем просто одномоментное голосования, это должна быть серия выборов", — подчеркнул Волкер.

Ранее Волкер заявил, что участие США в переговорах в "нормандском формате" по Донбассе ничего не добавило бы к ним, а ключевыми участниками должны оставаться Германия и Франция.