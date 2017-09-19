Волкеризация Донбасса

Василий Стоякин, обозреватель

16 сентября на заседании "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве (оставьте ваши остроты об Одесской бубличной артели "Московские баранки" в Старгороде) Специальный представитель Госдепартамента США на переговорах по вопросам Украины Курт Волкер сделал ряд важных заявлений относительно выполнения минских соглашений.

1. Отношение Волкера к инициативе В.В. Путина о размещении миротворцев на Донбассе двойственное.

С одной стороны, это хорошо, что Путин согласился на миротворцев. Это уступка под давлением санкций, угроз поставок летальных вооружений Киеву (кстати, так дадут или это только угроза для Москвы?), невозможности улучшения отношений со США.

С другой стороны, "детали того, что было предложено, я думаю, на самом деле еще более разделят Украину, а не решат проблему". В том же духе высказался и бывший госсекретарь США Джон Керри — "надо убедиться, что это не какая-то западня".

2. Волкера не устраивает проект Москвы, поскольку "миссия будет располагаться на линии соприкосновения, не на всей территории, будет защищать членов мониторинговой миссии ОБСЕ, а не жителей, не будет иметь выхода на российско-украинскую границу". В том же духе высказался и Керри: "ограничение линией соприкосновения будет де-факто признанием, что в этой линии есть смысл".

По предложению Волкера, миротворческий контингент "заменит российские силы и будет проводить мониторинг тяжелого вооружения и контролировать границу». Он должен «принести безопасность гражданам и предоставить доступ украинским властям, предоставив пространство, где возможно проведение выборов".

Что тут следует отметить?

— Согласно заявлениям миссии ОБСЕ никаких "российских сил" на Донбассе нет. Следовательно, миротворческий контингент должен заменить вооруженные силы ЛДНР.

— Обеспечением безопасности на территориях ЛДНР сейчас занимаются их компетентные органы — полиция, госбезопасность, военные комендатуры. Если решением этих вопросов будут заниматься миротворцы, то все эти организации должны быть ликвидированы.

— Находясь на территории ЛДНР, миротворческий контингент может контролировать только размещение техники их армий, но не украинской.

— Важный момент — контроль государственной границы и отсутствие упоминаний о необходимости контроля линии соприкосновения (о "бессмысленности" которой говорит и Керри).

— Следите за руками: легкое движение и, ап!, выборы по украинским законам превращаются в выборы, проведенные украинскими властями. Что немного не одно и то же.

— Кстати, чем еще будут заниматься украинские власти на территории, контролируемой миротворцами? Не зачисткой ли неблагонадежных элементов?

Собственно, предлагаемый план действий в целом укладывается в логику Минских соглашений, которые предполагают ликвидацию «народных республик» (я об этом много писал, не буду повторяться) и разоружение их силовых структур.

При этом, однако, в принципе отсутствует упоминание о необходимости ведения диалога с местным населением, сами же "миротворцы" являются, по сути, оккупационной армией, которая действует в интересах Киева.

Т.о., желание Киева решить проблемы на востоке чужими руками поддерживается США. Неясно только, чего это будет Украине строить.

3. Волкер не исключает поездки в Донбасс: "я надеюсь, что я буду на оккупированной территории и, когда-то будет возобновлен украинский суверенитет на этой территории". Однако, договариваться об этом он будет с Сурковым, а диалог с властями ЛДНР исключается: "тут есть внешняя сила, которая использует некоторое местное население как прикрытие, чтобы создать ситуацию на месте. (…) Это освобождает Россию от любой ответственности, чтобы мы застряли в переговорах с этими людьми, которые ничего не решают".

Опять же комментирую:

— Часть правды в словах Волкера есть. Власти ЛДНР абсолютно несамостоятельны, прямо подчинены своим кураторам в Москве и мало контактируют с собственным населением (трагикомедия с "Малороссией" показала это со всей неприглядностью).

— От ответственности Россию освобождает не существование властей ЛДНР, а Минские соглашения, о необходимости выполнения которых говорит сам Волкер. В соответствии с соглашениями, Россия ничего определенного никому не должна и ни за что не отвечает.

— США вообще и Волкер в частности не должны вести диалог с Донбассом. Они даже гарантами Минска не являются.

— Минские соглашения предполагают диалог Киева с представителями населения Донбасса. Совершенно непонятно, почему это представительство монополизировано представителями ЛДНР, но вот беда — Киев подтвердил их право, подписав Минские соглашения. А ООН это затвердила. И то, что Захарченко и Плотницкий никаких титулов в подписях к соглашениям не имеют, не значит, что они не являются признанными представителями населения. Попытки изменить эту ситуацию ("план Медведчука" и т.п.) пока успехом не увенчались.

4. Минутка юмора: "одним из самых действенных инструментов, который есть у Украины в вопросе возвращения своих территорий — это сила Украины, которая базируется на успехах этой страны, это и экономический рост, и борьба с коррупцией, и свободное перемещение, и модернизация. Все это укрепляет Украину и сделает ее привлекательной для всех соседей".

В связи с этим спичем возникают два вопроса:

Во-первых, значит ли это, что Польша и Венгрия, убедившись в привлекательности Украины, войдут в ее состав?

Во-вторых, значит ли это, что Волкер считает ЛДНР и Крым "соседями" Украины, которые, восхитившись ее привлекательностью, должны войти в ее состав?

То, что по мере реализации реформ Украина становится менее привлекательной даже для собственного населения, кажется самоочевидным.

Впрочем, хорошо уже то, что Волкер считает нужными проводить реформы, а не военную операцию по хорватскому сценарию.

5. Независимо от того, как будут развиваться события на Донбассе, крымские санкции никто отменять не будет. Правда, ничего более определенного на эту тему Волкер и не сказал. Похоже, что какой-то определенной политики в отношении Крыма еще не выработано.

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В Москве, кстати, крымские санкции серьезными не считают.

Выводы:

Во-первых, Волкер явно представляет вашингтонскую "партию войны" и ориентирован, в большей степени, на демократов (характерно, что он высказывает единую с Джоном Керри позицию).

Во-вторых, позиция Киева это позиция "партии войны" в США. Никакой самостоятельности тут за Порошенко и Климкиным не заметно.

В-третьих, Минские соглашения, в части реализации политических обязательств Украины, выполнять никто не собирается.

В-четвертых, пока непонятно, является ли программа Волкера максимальной позицией для торга, от которой могут делаться уступки, или будут выжимать именно этот вариант. Учитывая, что время работает на США, больше похоже на второе, но с уверенностью пока говорить нельзя.