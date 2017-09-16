Волкер: США не нужно присоединяться к "нормандскому формату"

twitter.com/kvolker

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Курт Волкер считает, что Соединенным Штатам Америки не нужно присоединяться к "нормандскому формату". Об этом специальный представитель Государственного департамента США на переговорах по вопросам Украины Курт Волкер заявил в эксклюзивном комментарии "112 Украина".

На вопрос о том, считает Курт Волкер возможным то, что США присоединится к "нормандскому формату", он ответил:

"Я не думаю, что вообще это нужно, "нормандский формат" уже выполнил свою функцию. Я контактирую с РФ, Германией, Францией и Украиной в этом вопросе, я знаю, что они разговаривают, пытаются построить диалог, мы координируем в этих вопросах. Я не думаю, что США будут присоединяться к этому формату. Но я считаю, США заинтересованы в том, чтобы начать диалог между Россией и Украиной, вывести их на новый стратегический уровень".

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что предложение России по миротворческим силам ООН в Донбассе является интересным.