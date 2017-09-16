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    Политика

    Волкер: США не нужно присоединяться к "нормандскому формату"

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (106)

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    Как отметил представитель Государственного департамента США на переговорах по вопросам Украины Курт Волкер, США заинтересованы в том, чтобы начать диалог между Россией и Украиной, вывести их на новый стратегический уровень.
    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Курт Волкер считает, что Соединенным Штатам Америки не нужно присоединяться к "нормандскому формату". Об этом специальный представитель Государственного департамента США на переговорах по вопросам Украины Курт Волкер заявил в эксклюзивном комментарии "112 Украина".

    Курт Волкер
    Facebook Курта Волкера
    Война и мир - Волкер и Минск(ер)

    На вопрос о том, считает Курт Волкер возможным то, что США присоединится к "нормандскому формату", он ответил:

    "Я не думаю, что вообще это нужно, "нормандский формат" уже выполнил свою функцию. Я контактирую с РФ, Германией, Францией и Украиной в этом вопросе, я знаю, что они разговаривают, пытаются построить диалог, мы координируем в этих вопросах. Я не думаю, что США будут присоединяться к этому формату. Но я считаю, США заинтересованы в том, чтобы начать диалог между Россией и Украиной, вывести их на новый стратегический уровень".

    Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что предложение России по миротворческим силам ООН в Донбассе является интересным.

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