Украина глазами Волкера. Эксклюзивное интервью DW

РИА Новости Украина

Новый спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер дал эксклюзивное интервью DW, в котором рассказал, почему, на его взгляд, не работают минские соглашения и почему вторжение на территорию Украины оказалось не в интересах России.

Deutsche Welle: Господин Волкер, многие считают, что ваше назначение связано с желанием американской администрации упростить ее участие в политическом урегулировании украинского кризиса. Вы согласны, что инициированные Европой минские соглашения не оправдали ожиданий?

Курт Волкер: Все, что мы имеем на сегодняшний день, — это соглашение и план по восстановлению внешних границ Украины. Он предполагает вывод всех иностранных войск и установление режима прекращения огня. Он также предполагает некий политический прогресс. Ни один из этих пунктов не выполняется. Я бы сказал, что минские соглашения сегодня не работают в том смысле, что они не привели к достижению поставленной цели — установлению мира и восстановлению украинской территории. Именно на этом основании в силе остаются санкции. И они останутся в силе до тех пор, пока Россия не начнет выполнять минские договоренности.

Считаете ли Вы, что экономические санкции, введенные Западом в отношении России, оказались эффективными?

— Да и нет. Думаю, тот факт, что Россию это беспокоит и что она хочет отмены санкций, свидетельствует о том, что санкции чувствительны для нее. В то же время Россия не вывела войска из Украины, поэтому в этом смысле санкции не были в полной мере эффективны.

Вы только что вернулись из Минска и Киева, где встречались с российскими и украинскими чиновниками. При этом с российской стороны звучали высказывания о "свежих идеях и подходах". Расскажите, что имелось в виду.

— Да, я видел эти комментарии, и я соглашусь, что у нас была очень конструктивная встреча. Мне кажется, что я говорил очень прямо и искренне. Но очевидно, что были затронуты и такие темы, по которым мы не сможем прийти к согласию. Прежде всего, нам удалось достичь согласия в том, что нынешнее положение дел не устраивает никого. Это плохо для России, плохо для Украины и для людей в Донбассе. И ситуация, вероятно, будет только ухудшаться. Поэтому здесь срочно нужно что-то менять.

Во-вторых, нам действительно нужен свежий подход, состоящий в том, чтобы, прежде всего, думать о безопасности. Россия выразила озабоченность положением русскоязычного населения на востоке Украины. И, честно говоря, единственная территория, где страдают русскоязычные жители, — это область под контролем российских сил. Поэтому если есть другой способ обеспечить безопасность людей без присутствия там российских сил, это, возможно, было бы лучше для всех. Мы договорились подумать о сценариях обеспечения безопасности, а также поговорили о политическом процессе.

Насколько в тесном контакте вы находитесь с Германией и Францией? Звучало мнение, что Вашингтон может отдельно договориться с Москвой за спиной у европейцев и украинцев.

— Это совершенно исключено. Мы не будем заключать отдельные договоренности через голову украинцев и за спиной европейцев. Перед встречей со своим российским коллегой (спецуполномоченным России по Украине, помощником президента РФ Владиславом Сурковым — Ред.) я действительно тесно контактировал как с французами, так и с немцами. США четко заявили, что полностью поддерживают "нормандский формат", и у нас нет намерения — становиться его частью или пытаться перешагнуть через него. Что касается украинцев, у меня было три визита в Киев за последние шесть недель. Мы очень тесно общаемся по поводу содержания любой дискуссии, и мы совершенно точно не собираемся перешагивать через их голову.

Вы недавно заявляли, что США пересматривают свою позицию по поводу предоставления Украине летального оборонительного оружия. Москва уже выразила по этому поводу беспокойство. Россияне поднимали эту тему в частных беседах с вами?

— Я не удивлен, что в России это вызывает беспокойство. У россиян была возможность практически без сопротивления войти на территорию Украины, захватить ее часть и аннексировать Крым. Кончено, они будут обеспокоены тем, что Украина сможет лучше защищать себя. Учитывая, что на территорию Украины вторглись, и часть ее была захвачена, вполне разумно, что украинцы хотят быть в состоянии лучше себя защищать.

Думаю, Россия надеялась, что сможет держать Украину при себе как часть своей сферы влияния. Но реальность такова, что вторжение и оккупация создали более националистическую, более сплоченную и более прозападную Украину. То есть все это оказалось не в интересах России. На самом деле это, возможно, им даже навредило. Конечно, может произойти и так, что Россия усугубит ситуацию, и это превратится в замороженный конфликт. Не думаю, что кто-то этого хочет. Полагаю, мы должны работать над тем, чтобы совместно решить эту проблему, чтобы Украина получила свою территорию назад и чтобы обеспечить безопасность украинских граждан.

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Раз уж вы упомянули вопрос возвращения Украине ее территорий, лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner) недавно предложил "заморозить" спор об аннексии Крыма до наступления подходящего момента. Вы согласны с такой точкой зрения?

— Я бы не согласился с этим. Я считаю, что между оккупацией Крыма и Донбасса нет никаких различий. Однако в случае с Крымом Россия предъявила притязания на аннексию территории — то есть на то, что Россия не только ее оккупирует, но и самовольно заберет. Не думаю, что мы должны это принимать или признавать законным. С другой стороны, минские соглашения касаются только восточной Украины. И если мы сможем добиться там прогресса, мы должны попытаться добиться прогресса везде. Но я не думаю, что прогресс в одном вопросе должен зависеть от прогресса в другом.

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В одном из своих недавних интервью вы говорили, что возможное возобновление ядерной программы Украины — "плохая идея". Почему вы так считаете?

— Это однозначно плохая идея. Для Украины владение ядерным оружием — нереалистично и не поможет укрепить ее безопасность, Возможно, эффект будет скорее обратным. Я думаю, что это провал международного сообщества в части вторжения России и захвата части украинской территории. Но это еще и провал Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и более широкого международного сообщества в том, что они дали Украине гарантии безопасности и потом не выполнили их. Поэтому здесь важно не сдаваться и попытаться восстановить целостность Украины.

В мире сейчас происходит много такого, что вызывает беспокойство. Где находится разрешение украинского кризиса в списке приоритетов американской администрации? И каковы критерии успеха в решении украинского вопроса?

— Есть много других важных тем в отношениях между Россией и США — от высылки наших дипломатов до роли России в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности. Есть международные проблемы — такие, как Сирия и Северная Корея. Они все важны, но и Украина также важна. Что касается критериев успеха, я думаю, что министр Тиллерсон и министр Мэттис (глава Госдепартамента и министр обороны США — Ред.) очень точно их определили: успех — это восстановление территориальной целостности Украины, а также суверенитета и безопасности всех украинских граждан.