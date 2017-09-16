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    Политика

    Волкер заявил о новой встрече с Сурковым

    Тема:

    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве (23)

    (обновлено: )178
    Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил о будущей встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия".
    Курт Волкер
    УНИАН

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер встретится с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в октябре 2017 года.

    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker
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    Ранее в августе Волкер и Сурков провели встречу в Минске. Тогда Сурков заявил, что договорился со спецпредставителем США продолжить совместную работу по Украине.

    "Что касается "оккупированных" территорий (на востоке Украины — Ред.), то гораздо важнее говорить с людьми, которые их контролируют. Именно поэтому я встретился ранее в Минске с господином Сурковым, который представляет Россию, и встречусь вновь в октябре", — сказал он в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия", трансляция которого ведется на сайте мероприятия.

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