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    Волкер: участие США в "нормандском формате" ничего не изменило бы

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (152)

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    По мнению спецпредставителя госдепа США по Украине, важно, чтобы Германия и Франция оставались ведущими участниками процесса "нормандского формата".
    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Участие США в переговорах в "нормандском формате" по Донбассе ничего не добавило бы к ним, а ключевыми участниками должны оставаться Германия и Франция, считает спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер.

    Встреча нормандской четверки в Берлине Архивное фото
    Michael Kappeler / POOL / AFP
    Токсичный формат. О перспективах встречи "нормандской четверки"

    "Важно, чтобы Германия и Франция оставались ведущими участниками этого процесса (переговоров в "нормандском формате" — ред.). Это удобно. Берлин и Париж используют свои возможности в рамках минского процесса, чтобы обсуждать конкретные детали: где должна проходить линия прекращения огня; как, когда и куда отводить тяжелое вооружение; как противодействовать обострению в конкретных горячих точках и т.п. Это безусловно важные вещи. Но в решении этих вопросов непосредственное участие США, думаю, не добавило бы ничего", — сказал Волкер в интервью украинскому изданию "Зеркало недели", опубликованному в субботу.

    Формат "нормандской четверки" сформировался летом 2014 года: 6 июня в Нормандии на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников прошел ряд встреч с участием президентов России, Франции, Германии и Украины. Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель выступили инициаторами встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко. Беседа длилась 15 минут и носила закрытый характер.

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