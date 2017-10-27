Порошенко на грани истерики. Эксперты подвели итоги недели

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Между тем, мнения политических экспертов по поводу каждого из событий на круглом столе в РИА Новости Украина явно разделились.

К нам едет ревизор?

Неожиданный приезд Курта Волкера в Украину и главное, причины этого визита поставили в замешательство не только представителей действующей власти, но и политических экспертов. Так, по мнению директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в Киев Волкер приезжает, чтобы решить два ключевых вопроса.

"Первый — внутренняя ситуация в Украине, которая явно вызывает обеспокоенность западных партнеров. Сегодня США начинают воспринимать происходящее у нас, как потенциальную угрозу своим интересам. Конфликт Порошенко и Саакашвили, переход противостояния под Радой в хроническую форму однозначно насторожил американцев. Волкер приезжает, чтобы найти пути выхода из кризиса, его стабилизации", — убежден Бортник.

Второй темой, которую американский представитель намерен если и не закрыть, то хотя бы актуализировать, по мнению эксперта, остается вопрос имплементации Минских соглашений и вопрос миротворческого контингента на Донбассе.

"Волкер встречался с Сурковым и, вероятно, привезет в Украину обновленную позицию РФ, попытается "прощупать", чем дышит Киев, — отмечает Бортник. – Россия сейчас не может идти на уступки из-за президентских выборов, Украина тоже вряд ли пойдет навстречу, поскольку власть зависит от радикального меньшинства. Кроме того, у США и РФ в силу целого ряда причин ухудшились отношения, так что ждать какого-то компромисса по Украине на приходится".

Потребуют уступок

О том, что на встречах Волкера с представителями официальной власти речь наверняка будет идти о "дорожной карте" по выходу из криза и разрешению конфликта на Донбассе говорит и директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко. По ее мнению, можно предположить, что после встреч с помощником президента России Владимира Путина Владиславом Сурковым, американский представитель привезет в Киев формулу с учетом пожеланий Российской Федерации. Которая, по большей части, будет касаться введения миротворческого контингента на Донбассе в несколько этапов.

"На первом этапе — только на линии разграничения для того, чтобы развести стороны, отвести войска и вооружения. После этого от Украины будут требовать принятия законов для реализации Минских соглашений. Не исключено, что вторым этапом станет ввод миссии миротворцев на территорию, которая не подконтрольна Украине для проведения и контроля над выборами. То, что сейчас от Украины потребуют уступок — это очевидно. Дальше терпеть отговорки власти никто не будет. Интересно будет посмотреть на то, как Банковая будет выходить из тупика, в который сама себя загнала. Ведь о "перемоге" теперь особо не расскажешь", – сообщила Дьяченко.

Полный бардак

Интересно, что политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что одна из причин визита Курта Волкера – обеспокоенность тем, что в Украине "происходит какой-то бардак".

В целом ж, по его словам, в Госдепе США мало кого интересует тема Украины. Более того, как рассказывают источники эксперта, в американской администрации есть даже такие люди, которые вообще не знают, где находится страна "Украина" и какие у нее проблемы.

"Волкер приезжает в Киев, чтобы представить Порошенко то, ⎌то уже обработали США и РФ. Волкер поддерживает идею особого статуса для непризнанных территориях на Донбассе, что категорически противоречит украинской власти. Тем не менее, я думаю, что Верховная Рада может принять необходимые законы. Да, со скандалом, дымовыми шашками. Ведь если руководство страны даст понять Штатам, что не будет слушаться их предписаний, это будет очень опасным шагом. Идейных националистов в Раде от силы 150 человек, остальные 300 мотивированы "бабками", интересами, преференциями и т. д. Поэтому если Порошенко будет очень сильно нужно, Рада все примет", — уверен Погребинский.

Попить крови

Хотя, по мнению экспертов, хватает украинской власти и внутренних проблем. Одна из них — МихоМайдан, который обосновавшись возле Верховной Рады, стал словно бельмо на глазу.

"Под ВР мы сегодня наблюдаем профессионально организованную политическую акцию, которая практически не резонирует с социальными запросами. Общество сейчас хочет совсем другого: тарифов, благополучия, безопасности на улицах, — говорит Руслан Бортник. – Тем не менее, новые требования Майдана, в частности импичмент президенту, спровоцировали элементы истерики у Петра Порошенко и главы ГПУ Юрия Луценко, которые показали некоторые страхи и волнения в провластной команде. В нынешней ситуации власть не может запустить процесс своего переизбрания, избирательную компанию под выборы в 2019-м году".

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На то, что действующий президент сегодня находится на грани истерики намекает и Елена Дьяченко: "Главная шайба, которую пропустил Порошенко — то, что он признал Саакашвили оппонентом своего уровня. Перед очередной годовщиной Революции достоинства это очень сильно портит имидж действующей власти — не прошло и три года, а у нас уже стоит новый Майдан. Конечно, у Саакашвили сегодня нет шансов прийти к власти, но попить крови и множить на ноль рейтинги президента и его соратников он вполне способен. Поэтому в третью годовщину Майдана будет меньше пафоса и лозунгов”.

То, что действия отдельных представителей власти только подчеркивают ее слабость отмечает Погребинский. По его словам, если бы глава ГПУ Юрий Луценко действительно хотел экстрадировать Саакашвили, то он бы не угрожал, а давно сделал это.

"Михо очень сложно выслать в Грузию, а в Польшу — тем более. Грузины сами этого не хотят, поэтому придется войти в конфликт с грузинским руководством. Саакашвили будет еще какое-то время существовать в украинской политике", — рассказывает политолог.

Ничего личного, только бизнес

Не могли эксперты коснуться и темы резонансного покушения на нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука, которое привело к гибели нескольких человек. Так, Елена Дьяченко убеждена, что произошедшее — главный вызов для правоохранительных органов. Ведь если уж народный депутат не может чувствовать себя безопасно, выходя из провластного телеканала, то ни о какой реформе силовых структур уже не стоит говорить.

"Функция обеспечения безопасности и предотвращения преступлений не то, что не работает, от нее просто отказались те, кого сегодня называют правоохранителями. К сожалению, погибли и пострадали люди. Тут можно говорить о том, что кто-то очень сильно заигрался в политику. Принцип наказания за преступления у нас не работает — за три-четыре года у нас слишком много таких "висяков". Это сигнал всей преступности — сегодня можно стрелять-убивать и при этом оставаться безнаказанными", — уверена юрист.

Вместе с тем, Михаил Погребинский обращает внимание на то, что среди депутатов нынешнего созыва мало кто ходит по Киеву в сопровождении охраны. А это, по его мнению, наталкивает на мысль, что Мосийчук стал жертвой бизнес-разборок.

"Не каждый депутат ВР ходит с охраной. Тем более, что в Киеве никто не наблюдал партизан ДНР или чеченцев из России. Если человек ходит с охраной, значит, у него есть враги, от которых надо защищаться. Ситуация с Мосийчуком похожа на какую-то разборку за серьёзный интерес. Мосийчук — человек не бедный и мы прекрасно помним видео, которое демонстрировал в Раде генпрокурор Шокин. Обычно такие люди подвергаются опасности из-за бизнес-интересов, а не из-за политики", — подытожил он.