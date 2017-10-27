Взрыв в Киеве. Мосийчук выступил с речью после показаний в СБУ

"Все версии, что это не с Мосийчуком связано, а с кем-то другим — это полная дурня. Я дал показания Службе безопасности Украины, поэтому я не могу разглашать информацию. Единственное, что скажу, что покушение на меня, на нашу партию, покушение на нашего лидера, это покушение на каждого украинца. Я уверен, что заказчики сидят в Москве, а исполнители где-то ходят среди нас по киевским улицам", — сказал Мосийчук в больнице в пятницу журналистам, его заявление транслировал телеканал NewsOne.

Он рассказал, что чувствовал опасность, поэтому МВД месяц назад предоставило ему охранника, который позднее погиб в результате взрыва, спасая Мосийчука.

По словам депутата, ему могут назначить еще операции. "Похоже, что операция будет еще одна, а может и не одна, это будут врачи решать… У меня с правой ногой проблемы, не могу встать на ногу пока, это такое состояние здоровья. Врачи говорят, что будут лечить", — добавил депутат.

МВД ранее сообщило, что в среду вечером при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт". Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего, среди которых покушение на Мосийчука.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что обвинения в адрес России в связи с покушением на Мосийчука являются очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии.

В Киеве при резонансных происшествиях регулярно заявляют о "российском следе". В Москве эти заявления называют абсурдными.