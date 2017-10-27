Шкиряк об основных версиях "покушения на Мосийчука"

Следствие рассматривает три основных версии взрыва, в результате которого пострадал народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

По его словам, у следствия три версии: российская, внутренняя и личная.

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Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука — 31-летний Руслан Кушнир. Также погиб проходивший мимо Михаил Мормиль, бывший работник Юридического департамента МВД Украины.

Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.

Отметим, что ряд экспертов уже высказали аргументированные сомнение, что Мосийчук был истинной целью теракта.