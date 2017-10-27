Разумков: покушение на Мосийчука – точно не самозаказ

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Двое погибших и трое раненых — такой пока итог взрыва у телеканала "Эспрессо" в среду, 25 октября. Погибшие — охранник народного депутата Игоря Мосийчука и житель дома, где находится телеканал, 1981 года рождения.

Пострадавшие — сам Игорь Мосийчук, он уже пришел в себя после операции и дал комментарии журналистам, политолог Виталий Бала в тяжелом состоянии, у него осколками поражены внутренние органы. Также пострадала женщина, кто она правоохранители еще не сообщили, ее состояние стабильное, она тоже в больнице.

Следователи Главного управления СБУ в Киеве и области открыли уголовное производство по статье "создание террористической группы или террористической организации" и классифицируют вчерашний взрыв именно как теракт.

В эфире радиостанции Голос Столицы происшествие проанализировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

С момента происшествия прошло немного времени и одна из первых версий – российский след. Есть ли в обществе доверие к такой версии?

– Проблема в том, что мы уже затаскали это словосочетание по одной простой причине.

Действительно, есть очень большая вероятность, и скорее всего это имеет место быть, что скорее всего во всех этих терактах так или иначе задействованы спецслужбы РФ. Но когда у нас через пять минут после того или иного теракта звучит заявление от высоких чинов МВД или Минобороны, или СБУ, о том что это российский след, то доверие к такому понятию потихоньку падает.

Все же прекрасно понимают, что провести нормальные следственные действия за час-два, к сожалению, невозможно, тем более, найти исполнителей.

И второй аспект, если бы в рамках хотя бы одного из этих уголовных дел был кто-то задержан и осужден, и он подтвердил бы на суде, что это действительно был заказ, ФСБ, или если сейчас идет речь по поводу Мосийчука, что это был взрыв, организованный Кадыровым, или кем-либо еще другим, тогда доверие к такому понятию как российский след действительно бы увеличилось. Но поскольку сегодня этого не происходит, мы видим определенное отношение уже к такому понятию, как помните, в басне про мальчика и волки.

Нужно остановиться на версии, что это было именно покушение на Мосийчука?

– Я думаю, что к сожалению, да. По крайней мере, исходя из тех, кто пострадал и где это произошло, очень похоже, что действительно это было покушение на Мосийчука, следствие пускай разбирается. Но это достаточно серьезный резонанс.

Если у нас часто происходят такие теракты и они связаны с политиками, они иногда вызывают определенный скепсис – кто был организатором, а не было ли это самозаказом, дабы поднять свой пиар. То, к сожалению, здесь об этом говорить не приходится, погибли люди, серьезно пострадал политтехнолог, и пострадал Мосийчук, и все видели фотографии с места преступления, кому это было интересно, но разрушения очень серьезные.

Я не думаю, что это было связано с телеканалом "Эспрессо", он не занимает какую-то радикальную позицию, он ведет достаточно сбалансированную информационную деятельность, поэтому думаю, что все-таки этот теракт был направлен сугубо на Мосийчука. А что пострадали дополнительно наши сограждане – это издержки терроризма, который мы видим не только в Украине, но и во всем мире.

Правоохранители квалифицируют происшествие как теракт, а не как покушение на убийство, может, это попытка кого-то запугать?

– Во-первых, пострадало большое количество людей, это преступление было совершено так называемым общественно-опасным способом, была использована взрывчатка, которая чаще всего используется в терактах.

Запугать, я думаю, такая задача в том числе у исполнителей стояла. И говорить о том, что это было совершено просто, чтобы напугать, думаю, что это будет не совсем правильно, потому что, когда работают профессионалы – а похоже, что здесь работали профессионалы, исходя из того, как это было сделано и взрыв носил направленный характер – то они умеют рассчитать тот объем взрывчатки, который должен быть использован в том или ином теракте.

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Здесь же, я думаю, все-таки шли на то, чтобы достичь в той или иной степени тех последствий, которые мы сегодня наблюдаем.

То есть если бы хотели просто убить Мосийчука, то сделали бы это тише и менее пафосно?

– Да. Я думаю, это можно было бы сделать и другим способом. Можно было бы заминировать машину, можно было использовать оружие или еще что-то. Очень похоже на то, что хотели совместить две вещи. И убийство, и второй аспект – это и придание этому событию общественного резонанса.

Предотвратить подобные теракты очень тяжело?

– К сожалению, не всегда можно теракты предотвратить, это факт. Нам бы хотелось, конечно, чтобы все теракты были нивелированы на фазе их подготовки, но так не получается.

Можно очень много критиковать СБУ и другие службы общественного порядка, но далеко не всегда это выходит. Я думаю, что если бы могли, то предотвратили бы этот теракт, и в этом направлении нужно работать, но далеко не всегда это получается.

Плюс, справедливости ради нужно заметить, что мы не всегда получаем информацию о тех терактах, которые были на стадии подготовки закончены СБУ, они смогли предотвратить эти теракты.

Как подобные события влияют на дальнейшую карьер политиков?

– Я бы на самом деле разделил это на две части. Статистики у меня нет, но имели место быть преступления, которые вселяли определенный скепсис и очень много было высказываний на тему того, а кто же действительно является заказчиком этого преступления и не самозаказ ли это.

В конкретно взятом случае так вопрос не стоит, потому что те повреждения, которые были нанесены Мосийчуку, они действительно серьезные, и давайте не забывать, что погибло два человека. Поэтому вопрос пиара здесь для Мосийчука по крайней мере в ближайшем будущем стоять не будет, здесь будет в первую очередь стоять вопрос здоровья, выздоровления и вообще возвращения в политическое поле.

Есть вероятность, что после этого происшествия Мосийчук уйдет из политики?

– Я думаю, что этого тоже не произойдет, глядя на Мосийчука, на его позицию, на его поведение, если он выздоровеет и вернется в политический строй. Плюс, политикам еще очень тяжело отказаться от такого наркотика как власть, об этом тоже давайте говорить правду.

Поэтому, я думаю, что все будет хорошо с Мосийчуком, он снова вернется, будет заниматься политической деятельностью.

Ранее политический аналитик Артем Никифоров, комментируя покушение на депутата, заявил, что власти выгодны запуганные граждане.

В свою очередь экс-заместитель руководителя СБУ Виктор Ягун заявил, что в деле есть зацепки, которые помогут выйти на заказчика.