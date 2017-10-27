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    В голове Мосийчука еще находятся осколки бомбы

    (обновлено: )80
    Игорь Мосийчук, получивший ранения во время взрыва, прозвучавшего возле входа в телеканал "Эспрессо" в Киеве, сейчас находится в клинике, у него очень многочисленные осколочные ранения.
    Раненный Мосийчук
    stanislav.kolomiets.5

     

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Член "Радикальной партии" Марк Гресь рассказал, что народный депутат Игорь Мосийчук, получивший ранения во время  взрыва, прозвучавшего возле входа в телеканал "Эспрессо" в Киеве, сейчас находится в клинике, у него очень многочисленные осколочные ранения и в том числе осколочные переломы. Но в теле еще есть осколки. Об этом Марк Гресь заявил в эфире "5 канала".

     

    "Очень сильно повреждена рука, страшный осколочный перелом, он сейчас сидит весь в аппаратах Илизарова. И полностью одна сторона иссечена. Еще не удалено около 5-6 осколков, в том числе и из головы. Но здесь благодаря Руслану, который прикрыл его своим телом, успел толкнуть, уложить его на пол и только благодаря этому человеку Игорь остался жив. И Игорь сейчас говорит, что сын Руслана, это его сын", – отметил Гресь.

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