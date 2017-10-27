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    Киев

    В Киеве пафосно простились с погибшим охранником нардепа Мосийчука

    Тема:

    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (52)

    (обновлено: )33
    Погибший в результате теракта в Соломенском районе столицы 31-летний Руслан Кушнир ранее служил в спецподразделении МВД "Беркут".
    Прощание с погибшим охранником нардепа Игоря Мосийчука Русланом Кушниром
    Facebook Дмитрий Борунько

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. В Киеве состоялась церемония прощания с сотрудником полка полиции спецназначения Русланом Кушниром, который, будучи охранником нардепа Игоря Мосийчука, погиб при взрыве в Соломенском районе Киева. Соответствующую информацию обнародовал на своей странице в Facebook пользователь Дмитрий Борунько.

    Канал Espreso.TV
    Покушение на Мосийчука. Появилось видео момента взрыва

    Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука — 31-летний Руслан Кушнир. Также погиб проходивший мимо Михаил Мормиль, бывший работник Юридического департамента МВД Украины. Всего в результате взрыва пострадали 5 человек, в том числе известный украинский политолог Виталий Бала.

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    "Провожают в последний путь Руслана Кушнира! Сотрудник "Беркута", который погиб на Соломенке во время теракта, при попытке уничтожить депутата Мосийчука. Руслан был его охранником, выполняя свой долг, героически погиб, а охраняемое им лицо отделалось царапинами и испугом", — прокомментировал Борунько фото и видео на своей странице в соцсети (см. ниже).

    Отметим, некоторые пользователи выразили возмущение тем, что "проводы" погибшего охранника нардепа сопровождались перекрытием автодороги. Также высказываются сомнения в правильности формулировки "героически погиб". 

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    Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.

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    Прощание с погибшим охранником нардепа Игоря Мосийчука Русланом Кушниром
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
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