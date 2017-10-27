В Киеве пафосно простились с погибшим охранником нардепа Мосийчука

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. В Киеве состоялась церемония прощания с сотрудником полка полиции спецназначения Русланом Кушниром, который, будучи охранником нардепа Игоря Мосийчука, погиб при взрыве в Соломенском районе Киева. Соответствующую информацию обнародовал на своей странице в Facebook пользователь Дмитрий Борунько.

Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука — 31-летний Руслан Кушнир. Также погиб проходивший мимо Михаил Мормиль, бывший работник Юридического департамента МВД Украины. Всего в результате взрыва пострадали 5 человек, в том числе известный украинский политолог Виталий Бала.

Смотрите также: Обнародовано жуткое видео с погибшим охранником Мосийчука

"Провожают в последний путь Руслана Кушнира! Сотрудник "Беркута", который погиб на Соломенке во время теракта, при попытке уничтожить депутата Мосийчука. Руслан был его охранником, выполняя свой долг, героически погиб, а охраняемое им лицо отделалось царапинами и испугом", — прокомментировал Борунько фото и видео на своей странице в соцсети (см. ниже).

Отметим, некоторые пользователи выразили возмущение тем, что "проводы" погибшего охранника нардепа сопровождались перекрытием автодороги. Также высказываются сомнения в правильности формулировки "героически погиб".

Читайте также: "Спецслужбам это невыгодно". Кто и зачем устроил взрыв в Киеве

Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.