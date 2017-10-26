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    Общество

    Мосийчука перевели в другую больницу для дополнительного обследования

    Тема:

    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (51)

    (обновлено: )39
    В пресс-службе "Радикальной партии" уточнили, что нардепа перевели в Институт Шалимова, "потому что раньше он там лечился и проходил обследование", поэтому "врачи лучше знают его состояние здоровья".
    Раненный Мосийчук
    stanislav.kolomiets.5

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Народного депутата от фракции "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, в результате теракта в Киеве, перевезли в Институт Шалимова, сообщает пресс-служба пресс-служба политсилы.

    Погибший в результате теракта охранник нардепа Игоря Мосийчука
    Facebook Svitlana Samoilenko
    Обнародовано жуткое видео с погибшим охранником Мосийчука

    Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука — 31-летний Руслан Кушнир. Также погиб проходивший мимо Михаил Мормиль, бывший работник Юридического департамента МВД Украины. Всего в результате взрыва пострадали 5 человек, в том числе и известный украинский политолог Виталий Бала.

    Как сообщается, нардепа перевели в Институт Шалимова, "потому что раньше он там лечился и проходил обследование", поэтому "врачи лучше знают его состояние здоровья".

    Мосичука доставили в другое медучреждение около 18 часов Жизни нардепа "радикала" ничего не угрожает.

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    Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.

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    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
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