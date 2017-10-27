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    Точка зрения

    Мосийчук - яркий представитель "элиты", которую привел Майдан

    Тема:

    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (63)

    (обновлено: )82250
    По словам политолога Руслана Бортника, сегодня ситуация в политических кругах является отображением той части общества, которая поддерживала Революцию достоинства.
    Игорь Мосийчук. Архивное фото
    Украинское фото

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    УНИАН
    Разумков: покушение на Мосийчука – точно не самозаказ

    В среду вечером в Соломенском районе Киева произошел взрыв. Рассматривается версия покушения на народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука. В результате взрыва погибли два человека – охранник нардепа и случайный прохожий. Еще один пострадавший – политолог Виталий Бала – был успешно прооперирован в больнице.

    Политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что Мосийчук – яркий представитель "новых нравов" в украинской политике.

    "Это люди толпы, чей успех генерировал Майдан в 2014-м — Мосийчук, Парасюк, казак Гаврилюк, таких людей в Верховной Раде, как минимум, несколько десятков. Сегодня часто доминируют иррациональные политические инстинкты, которые в Верховной Раде представлены вот такими депутатами.

    Владимир Воля
    Скриншот с Youtube
    Воля о покушении на Мосийчука: Внутренние разборки

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    Качество политической элиты постоянно падает. Если изначально элитой считались, условно говоря, директора заводов, затем бизнесмены и лидеры отраслей, то сегодня доминируют лидеры толпы. Качество этих элит, уровень их подготовки и способности управлять такими сложными механизмами как государство и общество на сегодня очень низок", – отметил Бортник.

    Потерпевший депутат, по мнению эксперта, последовательно исповедует идеологию крайнего радикализма

    "У Мосийчука длинная и достаточно последовательная история в националистических кругах. На этом он, собственно, и построил всю свою карьеру. Мосийчук – действительно абсолютно радикальный человек, со всеми свойственными этому качествами", – говорит политолог.

    Зорян Шкиряк перечислил версии покушения на Мосийчука. Видео
    Канал на Youtube "112 Украина"
    Шкиряк об основных версиях "покушения на Мосийчука"

    По мнению Бортника, если качество общества не будет меняться качество общества, того, которое голосует и ходит на митинги, качество депутатского корпуса тоже не изменится. 

    "Если на избирательные участки вернутся граждане, которые не ходили голосовать на выборах в 2014-м, 2015-м годах, то качество политики вырастет. Сегодня в политических кругах мы видим отображение той части общества, которая, прежде всего, поддерживала Майдан", — резюмировал политолог. 

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