Мосийчук - яркий представитель "элиты", которую привел Майдан

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В среду вечером в Соломенском районе Киева произошел взрыв. Рассматривается версия покушения на народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука. В результате взрыва погибли два человека – охранник нардепа и случайный прохожий. Еще один пострадавший – политолог Виталий Бала – был успешно прооперирован в больнице.

Политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что Мосийчук – яркий представитель "новых нравов" в украинской политике.

"Это люди толпы, чей успех генерировал Майдан в 2014-м — Мосийчук, Парасюк, казак Гаврилюк, таких людей в Верховной Раде, как минимум, несколько десятков. Сегодня часто доминируют иррациональные политические инстинкты, которые в Верховной Раде представлены вот такими депутатами.

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Качество политической элиты постоянно падает. Если изначально элитой считались, условно говоря, директора заводов, затем бизнесмены и лидеры отраслей, то сегодня доминируют лидеры толпы. Качество этих элит, уровень их подготовки и способности управлять такими сложными механизмами как государство и общество на сегодня очень низок", – отметил Бортник.

Потерпевший депутат, по мнению эксперта, последовательно исповедует идеологию крайнего радикализма.

"У Мосийчука длинная и достаточно последовательная история в националистических кругах. На этом он, собственно, и построил всю свою карьеру. Мосийчук – действительно абсолютно радикальный человек, со всеми свойственными этому качествами", – говорит политолог.

По мнению Бортника, если качество общества не будет меняться качество общества, того, которое голосует и ходит на митинги, качество депутатского корпуса тоже не изменится.

"Если на избирательные участки вернутся граждане, которые не ходили голосовать на выборах в 2014-м, 2015-м годах, то качество политики вырастет. Сегодня в политических кругах мы видим отображение той части общества, которая, прежде всего, поддерживала Майдан", — резюмировал политолог.