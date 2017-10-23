наверх
24.10.201700:22
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Запад опасается большого Майдана в Украине - Погребинский

    (обновлено: )11520
    В эфире радиостанции Голос Столицы директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что основная цель визита Волкера в Украину — понять, насколько Украина готова делать шаги по минским соглашениям.
    1 / 2
    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер планирует визит в Украину, во время которого встретится с президентом Петром Порошенко, сообщают СМИ со ссылкой на источники. В Администрации президента официальных сообщений по этому поводу пока что нет.

    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Украинское фото
    Корнейчук: что ждет Донбасс после встречи Суркова и Волкера

    О возможной цели визита Волкера высказался директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Трудно сказать, есть такие мысли, что возможно они связаны с теми событиями, которые произошли на минувшей неделе. Ведь не все понимают наблюдатели за рубежом и, возможно, они имели какие-то представления о том, что это может закончиться каким-то большим Майданом. Я думаю, что кроме того, основная цель визита Волкера, это его собственная миссия — обсудить с президентом пути выхода из тупика в минском процессе. Именно об этом, насколько можно понять, они говорили с Сурковым. Волкер должна понять, насколько готова Украина, президент делать шаги по направлению выхода из тупика. Особенно имея в виду также то, что президент Порошенко сейчас находится под определенным давлением по другому вопросу — по вопросу создания антикоррупционного суда. Ведь совершенно понятно, что позиция США: давайте скорее создавайте. Порошенко продемонстрировал нежелание это делать, возможно это даже первый случай, когда так жестко президент не идет навстречу пожеланиям США. Я думаю, что и об этом будет разговор", — заявил эксперт.

    Читайте также: Спектакль для Волкера, или Почему продлили особый режим для Донбасса

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил группу пешеходов
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Экс-глава Госфинуслуг Украины Василий Волга
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Кошелек
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Видео допроса задержанной, которая похитила младенца
    Криминал поглотил Украину. Похищение ребенка