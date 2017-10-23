Запад опасается большого Майдана в Украине - Погребинский

1 / 2 twitter.com/kvolker РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер планирует визит в Украину, во время которого встретится с президентом Петром Порошенко, сообщают СМИ со ссылкой на источники. В Администрации президента официальных сообщений по этому поводу пока что нет.

О возможной цели визита Волкера высказался директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Трудно сказать, есть такие мысли, что возможно они связаны с теми событиями, которые произошли на минувшей неделе. Ведь не все понимают наблюдатели за рубежом и, возможно, они имели какие-то представления о том, что это может закончиться каким-то большим Майданом. Я думаю, что кроме того, основная цель визита Волкера, это его собственная миссия — обсудить с президентом пути выхода из тупика в минском процессе. Именно об этом, насколько можно понять, они говорили с Сурковым. Волкер должна понять, насколько готова Украина, президент делать шаги по направлению выхода из тупика. Особенно имея в виду также то, что президент Порошенко сейчас находится под определенным давлением по другому вопросу — по вопросу создания антикоррупционного суда. Ведь совершенно понятно, что позиция США: давайте скорее создавайте. Порошенко продемонстрировал нежелание это делать, возможно это даже первый случай, когда так жестко президент не идет навстречу пожеланиям США. Я думаю, что и об этом будет разговор", — заявил эксперт.

Читайте также: Спектакль для Волкера, или Почему продлили особый режим для Донбасса