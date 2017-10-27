А может, цель – не Мосийчук? Взрыв в Киеве, версии в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Кровавый теракт в Киеве, во время которого погибли два человека, а также пострадали нардеп Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, наводит на новые вопросы. Официальное следствие рассматривает сразу несколько версий причин взрыва, среди которых покушение на депутата из-за его политической деятельности или по личным мотивам. Однако в соцсетях появились иные, совершенно неожиданные гипотезы столичного теракта:

"Чем дальше, тем больше кажется правдоподобной версия, что депутат и политтехнолог были случайными жертвами. А целью киллера был 36-летний подполковник МВД Михаил Мормиль, скончавшийся от ран в 17-й больнице";

"…или работал непрофессионал, или убийство не планировалось. Чересчур большое расстояние от цели до эпицентра взрыва…".

"Думаю, что все концы ведут в МВД. Там же и расследуется, там же и хоронятся", — нашлись в соцсетях и такие версии.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook