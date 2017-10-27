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    Аналитика и комментарии

    А может, цель – не Мосийчук? Взрыв в Киеве, версии в соцсетях

    Тема:

    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (66)

    (обновлено: )262
    Кто заказал покушение на нардепа Игоря Мосийчука? Этот вопрос уже вторые сутки будоражит умы многих украинцев, пока не появился новый: а был ли нардеп целью этого покушения? Что пишут об этом украинцы в соцсетях?
    Следственные действия на месте взрыва
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Кровавый теракт в Киеве, во время которого погибли два человека, а также пострадали нардеп Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, наводит на новые вопросы. Официальное следствие рассматривает сразу несколько версий причин взрыва, среди которых покушение на депутата из-за его политической деятельности или по личным мотивам. Однако в соцсетях появились иные, совершенно неожиданные гипотезы столичного теракта:

    "Чем дальше, тем больше кажется правдоподобной версия, что депутат и политтехнолог были случайными жертвами. А целью киллера был 36-летний подполковник МВД Михаил Мормиль, скончавшийся от ран в 17-й больнице"; 

    "…или работал непрофессионал, или убийство не планировалось. Чересчур большое расстояние от цели до эпицентра взрыва…". 

    "Думаю, что все концы ведут в МВД. Там же и расследуется, там же и хоронятся", — нашлись в соцсетях и такие версии.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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