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    Клуб обозревателей

    Правильной дорогой идите… Промежуточный отчет Порошенко

    (обновлено: )18610
    Президент не так давно публично пожаловался, что только 4% сел связано с широкополосным интернетом, но он тут же рассказал о медицинской реформе, которая сделает доступной телемедицину.
    Порошенко на Совете регионального развития
    УНИАН

    Василий Стоякин, обозреватель

    Выступление президента на Совете регионального развития было, в определенной степени, отчетом об уже сделанном, и о ближайших планах.

    Программа

    Украинцы о децентрализации
    РИА Новости Украина
    А была ли реформа? Украинцы о децентрализации

    Собственно, вся программа состояла из трех пунктов.

    Во-первых, децентрализация.

    По мнению президента, эта реформа является самой важной (хотя бы потому, что остальные реформы только что приняты, и отчитываться, по сути, не о чем). Он отметил, что доходы местных бюджетов за три года выросли в 2,5 раза, а их доля в сведенном бюджете приблизилась к 50%.

    При этом президент, естественно, не упомянул о том что:

    — доля собственных доходов местных бюджетов в сводном бюджете на следующий год должна составить несколько более 22%, тогда как в 2013 г.,  до децентрализации, была почти 24%.

    Петр Порошенко и Юлия Тимошенко
    Associated Press Sergei Chuzavkov
    Тимошенко или Порошенко? Как и почему врут соцопросы

    — значительная часть этих доходов за местными бюджетами по-прежнему не закреплена, а регулируется Кабмином вручную.

    — увеличение доходов вполне себе компенсируется непропорциональным ростом расходов.

    Во-вторых, привлечение иностранных инвестиций. Потому что децентрализация это "вопрос о том, как распределять наличный ресурс".

    Тут программная часть, внезапно, перешла в самокритику, переходящую в самоистязание. Оказалось, что права иностранного бизнеса в стране не защищены, создание службы финансовых расследований только планируется и т.п. Понятно, что критика была, в основном, обращена к министру внутренних дел, но на ее фоне осталось немного непонятным, а как же, собственно, планируется привлекать инвестиции. 

    В-третьих, "период затягивания поясов завершается".

    Так что в планах, не смотря на повышение минимальной зарплаты и ожидаемое повышение пенсий, все же именно "затягивание". Впрочем, учитывая планы правительства продолжить повышение коммунальных тарифов и радикально сократить число получателей субсидий, в выполнение этой части планов поверить легко.

    Землянский о тарифах на газ в Украине в контексте сотрудничества с МВФ. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Украина и МВФ. Землянский о тарифах на газ

    Важное

    Действительно важным были не планы, а сигнал обществу, что президент критику слышит и обратная связь присутствует.

    Петр Алексеевич проехался по тем оригиналам, "которым и трезубец над Кремлем поставь, то они скажут, что криво стоит" (поговорка явно была придумана для публичного выступления и адресована радикальному электорату) и обозначил, что открывает те объекты, которые  есть, а не которые бы хотелось.

    Так же, президент мягко пожурил средства массовой информации: "наше информационное поле, к сожалению, несколько сориентировано на негатив". Вот и приходится президенту своим присутствием освящать  открытие кривых дорог, коротких мостов и не вписывающихся в пейзаж театров (так и сказал) – иначе, ведь, не заметят…

    О войне

    Последствия обстрелов Широкино
    Украинское фото
    Agora Vox: Киев провоцирует полномасштабную войну на Донбассе?

    Президент в очередной раз повторил, что "жестокий экономический кризис" спровоцирован войной.

    По большому счету это не совсем так – война лишь отчасти сыграла свою роль, куда важнее было воздействие реформ. Но, с другой стороны, люди ведь не помнят, что в 90-х годах войны не было, а экономический кризис был связан с реформами и разрывов экономических связей. Значит, сейчас такое можно рассказывать.

    "К сожалению, война еще очень далека от завершения. Хотя мы имеем свет в конце туннеля" – ООН уже почти было совсем согласилась с его планом введения миротворцев.

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    Опять же, реализуется президентская программа создания контраста для Донбасса: "по эту сторону линии столкновения – шахтеры ощущают повышение пенсий (оно только планируется, но не суть – Авт.), а с той стороны – шахты закрыты, затоплены, шахтеры сидят без работы и денег". Кстати, кто-то еще верит, что блокировщики Донбасса действовали без согласия президента?

    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    REUTERS/Gleb Garanich
    Обострение на Востоке. В Киеве мечтают о зачистке Донбасса

    Тем не менее, надо быть готовым к разным неприятностям – ведь "неотъемлемой частью гибридной войны стали постоянные попытки Кремля подорвать ситуацию в стране изнутри, находятся политиканы, которые пытаются свести на нет позитивные изменения, буквально выстраданные народом за последние три года" (это – по поводу грузиномайдана).

    Парадоксы

    Выступление президента было наполнено парадоксами, понять которые дано понять не только лишь всем.

    Вот, например, глубоко философская фраза: "дорога – символ движения вперед, а хорошая дорога означает еще и движение в правильном направлении".

    Я сильно задумался над этим вывертом президентской мысли. Хорошая, асфальтированная дорога может вести, например, к кладбищу. Нельзя сказать, что это – движение в неправильном направлении. Но есть нюансы…

    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Сайт президента Украины
    Остановите, Пете надо выйти! США против Порошенко

    Президент пожаловался, что только 4% сел связано с широкополосным интернетом, и тут же рассказал о медицинской реформе, которая сделает доступной телемедицину. Мне, почему-то, кажется, в этих мыслях есть некоторое противоречие. Не?

    Реформа образования, оказывается, ориентирован на то, чтобы "защитить украинский язык и защитить украинское образование" (последнее, очевидно, сделав его непонятным не только для иностранцев, но и для части собственных сограждан). Я не знал, что украинскому языку что-то угрожает и что для того, чтобы его защитить, надо отменить гарантированное Конституцией право на получение образования на родном языке. Да и, в любом случае, цели реформы образования, кажется, должны быть несколько другие…

    Самое же прекрасное было, конечно, озвученное президентом намерение открыть космодром для межгалактических полетов. Тут мне сказать уж правда – нечего. 

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