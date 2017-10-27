Прорыв или провал? Чего ожидать от визита Волкера в Украину

twitter.com/kvolker

РИА Новости Украина

27 октября должен состояться очередной визит в Киев спецпредставителя США в Украине Курта Волкера. Намечен ряд переговоров, в том числе с президентом Украины Петром Порошенко, после чего Волкер намерен провести очередную (уже вторую за последнее время) встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Официальные лица США никак не прокомментировали результатов встречи, а Владислав Сурков дал общий комментарий по итогам встречи, назвав её конструктивной и полезной, напоминает Руслан Бизяев в материале для издания "Таймер".

"Обсуждался предложенный Россией проект резолюции ООН по Донбассу. Найдено взаимопонимание по ряду позиций. Большинство выявленных разногласий признаны преодолимыми", – сказал Сурков.

Он добавил, что обе стороны подчеркнули необходимость выполнения Минских соглашений при решающей роли "нормандского формата" и минской контактной группы. Позже, комментируя итоги переговоров, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на данной встрече была проведена "сверка часов". Итак, вроде как ничего нового. Все выступают за всё хорошее против всего плохого. Но так ли это? О чём и почему молчат опытные переговорщики?

Cразу после первой встречи Волкера и Суркова, состоявшейся 21 августа в Минске, начали проходить интересные события. Во–первых, на доработку был отправлен знаменитый закон о реинтеграции Донбасса, в итоге вылившийся в два закона разной направленности. Закон № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" был принят, так сказать, для внутреннего потребления и только в первом чтении, а вот закон № 7164 "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был принят в целом. Именно принятие данных законов, по мнению представителя президента Ирины Луценко, позволит ввести миротворцев.

"Эти законы дадут нам возможность привлечь миротворческую миссию ООН, которая будет распространена по всей оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, закроет украинскую границу, даст возможность вывести российские войска, разминировать, разоружить и начать процесс принуждения к миру", – сказала она.

Теперь понятно, почему вся президентская рать так активно "топила" за эти законы, обзывая оппонентов "агентами Кремля".

Но проблема состоит в том, что сами по себе миротворцы проблему реинтеграции не решат, а разговоры об очередных "чудо-джавелиниях"уже порядком набили оскому. Тогда зачем в таком спешном порядке и с таким скандалом были приняты эти законы, зачем они мистеру Волкеру, и что нас может ожидать дальше?

Минский капкан

По неофициальной информации во время своего первого визита в США Петра Алексеевича слегка озадачили – Минские надо выполнять. Об этом ему прямо и без экивоков заявил вице–президент США Майкл Пенс. Сказать хорошо, а сделать как? Было очевидно, что Минские соглашения в их первозданном виде не выполнимы – нужна другая формула. И на своей первой встрече Волкер и Сурков, очевидно, начали её нащупывать.

"На встрече в Залучье с фракцией (БПП – прим. авт.) президент дал однозначно понять, что к официальному старту кампании (президентской – прим. авт.) война на Донбассе будет окончена, и во время своего второго срока он будет заниматься вопросами полной реинтеграции Донбасса. Для этого у него хватит политической воли и ресурсов", – рассказывает один из участников той встречи.

Миротворцы, в таком случае, становятся лишь первым этапом. На втором этапе встаёт вопрос о проведении выборов на неподконтрольной Украине территории.

Читайте также — Корнейчук: что ждет Донбасс после встречи Суркова и Волкера

"По моей информации, именно этот вопрос будет ключевым на предстоящих переговорах, — продолжает наш собеседник. — Будет рассматриваться два варианта: российский — о проведении выборов под эгидой ОБСЕ — и наш — о введении временной администрации под международным контролем с последующим проведением выборов после того, как миротворцы получат доступ к неконтролируемому участку российско–украинской границы. Если компромисс будет найден, то вопрос о введении миротворцев будет форсироваться, с прицелом на конец весны — начало лета 2018 года".

Однако такой вариант устроит "не только лишь всех". Как мы понимаем, и внутри страны, и за её пределами есть достаточно мощные силы, которые однозначно будут выступать против. С разной, конечно, мотивацией.

Читайте также: Остановите, Пете надо выйти! США против Порошенко

Для кого–то это политическая смерть, для кого–то – финансовые потери, а кому-то ну очень хочется досрочных президентских и/или парламентских выборов. А для это надо, в том числе, показать как внутри страны (президент – зраднык), так и за её пределами (президент не имеет достаточных ресурсов, чтобы выполнить имеющиеся договоренности) нерезультативность Порошенко. Так что нас ждёт весёлый конец политического сезона 2017 и бурный политический 2018. Пристёгивайтесь крепче! Входим в зону турбулентности.