наверх
24.10.201720:03
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Ждем Волкера. Павлив о глубине дипломатического падения

    43060
    В дипломатии работает правило: встречи и переговоры проходят между людьми одного ранга. Получается, что президент Порошенко находится на одном уровне с Волкером – чиновником не самого высокого ранга в США, отмечает политолог Михаил Павлив.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Спецпосланник США Курт Волкер собирается с визитом в Украину 27 октября, сообщили СМИ со ссылкой на источник в МИД Украины.

    Отмечается, что Волкер проведет переговоры с президентом Петром Порошенко

    Читайте также: Интрига в соцсетях: а было ли покушение на Порошенко?

    Политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив напомнил, что в дипломатии действует неписаное, но незыблемое правило – "встречи и переговоры происходят строго между людьми одного ранга (в соответствии с реальным весом страны в международной политике и в мировой экономике)".

    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Сайт президента Украины
    Кто и как готовил в Украине кровавый государственный переворот

    "Когда-то именно в такой логике действовала постоянная комиссия "Кучма-Гор". Именно в этой логике Порошенко встречался на относительно регулярной основе с Джозефом Байденом. Ведь для администрации Обамы укрсучрежим (современный украинский режим – Ред.) был хоть и уродливым, но своим дитя. Теперь Порошенко регулярно встречается с Волкером – формально чиновником на несколько ступеней ниже рангом, чем тот же Байден, а нынче Пенс", – сообщил политолог.

    Как говорится: каждый сверчок знай свой шесток, добавил эксперт.

    "Учитывая, что наш сверчок уже практически нерукопожатый и токсичный для любого приличного политика, думаю, что не пройдет и полгода как к нему, дабы сообщить волю Маниту, станут приезжать сисадмин Белого Дома или директор клининговой (уборка помещений, кто не знает) компании Конгресса. На большее "наш" Чингачгук вряд ли может расcчитывать", – написал Павлив на своей странице в Facebook.

    Михаил Павлив/Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Погром в Святошинском райсуде Киева
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    ДТП в Харькове в 2008 году, когда погибли шесть человек
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Протесты в Каталонии
    Евросепаратизм: Каталония, Венето, Ломбардия. Кто дальше?