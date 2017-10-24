Ждем Волкера. Павлив о глубине дипломатического падения

РИА Новости Украина

Спецпосланник США Курт Волкер собирается с визитом в Украину 27 октября, сообщили СМИ со ссылкой на источник в МИД Украины.

Отмечается, что Волкер проведет переговоры с президентом Петром Порошенко.

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Политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив напомнил, что в дипломатии действует неписаное, но незыблемое правило – "встречи и переговоры происходят строго между людьми одного ранга (в соответствии с реальным весом страны в международной политике и в мировой экономике)".

"Когда-то именно в такой логике действовала постоянная комиссия "Кучма-Гор". Именно в этой логике Порошенко встречался на относительно регулярной основе с Джозефом Байденом. Ведь для администрации Обамы укрсучрежим (современный украинский режим – Ред.) был хоть и уродливым, но своим дитя. Теперь Порошенко регулярно встречается с Волкером – формально чиновником на несколько ступеней ниже рангом, чем тот же Байден, а нынче Пенс", – сообщил политолог.

Как говорится: каждый сверчок знай свой шесток, добавил эксперт.

"Учитывая, что наш сверчок уже практически нерукопожатый и токсичный для любого приличного политика, думаю, что не пройдет и полгода как к нему, дабы сообщить волю Маниту, станут приезжать сисадмин Белого Дома или директор клининговой (уборка помещений, кто не знает) компании Конгресса. На большее "наш" Чингачгук вряд ли может расcчитывать", – написал Павлив на своей странице в Facebook.